“たった1人”選ぶHYBEオーディション、アメリカ合宿参加の“4人”発表 ヒコロヒーが悲鳴「SNS荒れます」
HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜 後8：00）の第5話が、きょう24日にABEMAにて配信される。
【番組カット】ILLITもかわいい！と絶賛したBチームのステージ
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
同話では、Cチーム（JAYLA、RIRA、NARU、AOI）による3次審査の模様を届ける。2次審査1位通過のJAYLAをはじめとした実力派ぞろいのCチームだが、難易度の高い課題曲に悪戦苦闘する場面も。リハーサルではコーチ陣から厳しい指摘も飛び交い、本番へ向けて大きな課題を抱える。
そして、番組後半ではアメリカでの最終審査に進む3次審査の合格者4人が発表される。これまでの順位や実力だけでは測れない“選考の基準”に、スタジオは騒然。ヒコロヒーが「SNS荒れます」とコメントするなど、予測不能な展開に注目が集まっている。
【番組カット】ILLITもかわいい！と絶賛したBチームのステージ
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
そして、番組後半ではアメリカでの最終審査に進む3次審査の合格者4人が発表される。これまでの順位や実力だけでは測れない“選考の基準”に、スタジオは騒然。ヒコロヒーが「SNS荒れます」とコメントするなど、予測不能な展開に注目が集まっている。