落語家の桂あやめはこのほど、４月１２、１３日に大阪・天満天神繁昌亭で「第１５回花詩歌タカラヅカ」（はなしか―）公演として「なりきりタカラヅカ『ファントム』」を上演すると発表した。

「花詩歌タカラヅカ」は、２０１８年星組公演「ＡＮＯＴＨＥＲ ＷＯＲＬＤ」など落語を題材にした作品を数多く生み出した、宝塚歌劇団の演出家・谷正純氏（昨年４月死去）に、林家花丸がタカラジェンヌへの落語指導を頼まれたことをきっかけに誕生した。桂あやめ公式ウェブサイトによると「（花丸が）宝塚歌劇の素晴らしさにハマり、噺家、お囃子への布教活動を行ったのが実を結び繁昌亭でも宝塚を！という展開になっていった」とのことで１２年に「はなしか宝塚ファン倶楽部」として旗揚げ。同年、第１回公演を実施し、以降、年１回の公演を行っている。

今作は、あやめと桂春雨がダブルキャストで主人公・ファントムを演じる。また、フリーの中井美穂アナウンサーがＭＣを務めるＴＯＫＹＯ ＭＸのタカラジェンヌのトーク番組「宝塚カフェブレイク」（日曜・前７時）でパペット「たからく次」の声を務めている立川らく次も、例年通り出演する。主な配役は以下の通り。

▼ファントム １２日・桂春雨、１３日・桂あやめ

▼クリスティーヌ １２日・笑福亭生寿、１３日・桂文りん

▼キャリエール １２日・笑福亭生喬、１３日・桂春雨

▼シャンドン伯爵 １２日・立川らく次、１３日・月亭天使

▼カルロッタ １２日・桂あやめ、１３日笑福亭生喬

▼浪曲 真山隼人／沢村さくら

開演は午後６時３０分（同６時開場）。全席指定で前売３５００円、当日４０００円。