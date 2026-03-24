Ｊ２藤枝は２４日、焼津市内で札幌戦（２８日・藤枝）に向け、練習を行った。前節の福島戦で今季初ゴールを決めたＭＦ岡沢昂星（２２）が、今季の変化に確かな手応えを感じている。

待望の一撃は１―０の前半１４分だった。攻守が切り替わった直後、ＭＦ中村優斗がボールを持つと一気にゴール前へ前進し、スペースに侵入。パスを受けた際のトラップは浮いたものの冷静に収め、切り返して相手をフェイントでかわすと、左足でゴールネットを揺らした。「しっかり狙って打てました。完璧に近いゴールだった」と笑顔で振り返った。一方で、決めきれなかったシーンには反省を感じていた。

開幕戦からここまで７試合全て先発で出場。今季は数字にこだわりながらも、ボール際での“遊び”を意識している。Ｃ大阪ユース出身の２２歳は、昨季、琉球から藤枝へ移籍。Ｊ１Ｃ大阪でトップ昇格を果たしながらも、トップデビューはＪ３の琉球で迎えた。初のＪ２となった昨季の藤枝では２８試合に出場し１得点と結果を残し切れなかったず「慣れるのに必死だったシーズン」と振り返る。それでも今季は違う。秋春制移行に伴う特別大会という環境もあり、「すごく成長できるチャンス。自分の価値を証明できる機会」と前向きに捉える。「必死さは持ちながらも、チャレンジできる余裕も大事。そうでないともったいない」と充実した表情を見せた。

チームの変化も感じ取っている。今季は槙野智章新監督がスプリントコーチを外部から招いた。「走行距離は昨年の方が多いが、スプリントやプレスの強度は今年の方が上がっている」と分析。昨季は寄せるところまではいけても奪い切れない場面があったが、「体を入れて奪い切れる感覚がある」と成長を実感している。

レンタル選手ではあるが、藤枝への思いは強い。「必要としてくれるクラブでプレーしたい。結果を残して恩返しがしたい」と語り、「カテゴリーに関係なく、試合に出ることが大事。Ｊ１の舞台に戻りたいという反骨心を持ちながら、挑戦を続けていく」と力を込めた。 昨季は２戦とも負けている札幌戦で、その覚悟を結果で示す。「攻守にアグレッシブで、個の強さがある。また這い上がってくるチームになると思っているので、自分が今までやってきたアクションのサッカーを披露してしっかりたたきつぶしたい」と力を込めた。