【通貨別まとめと見通し】ポンド円 全体として上昇基調を維持 【通貨別まとめと見通し】ポンド円 全体として上昇基調を維持

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【通貨別まとめと見通し】ポンド円 全体として上昇基調を維持



先週から昨日までのまとめ

ポンド円は全体として上昇基調を維持した。週初は211円台前半で推移していたが、週の後半にかけて買いが加速し、23日には一時213.30円付近まで上値を伸ばす展開となった。



テクニカル分析

レジスタンス2 214.00円（心理的節目）

レジスタンス1 213.30円（直近高値）

サポート1 212.20円（直近の押し目安値）

サポート2 211.60円（20日のサポート水準）



RSI (14) 3月23日のピーク時には70%付近まで上昇し、買われすぎ感を示唆した。現在の212円台半ばへの調整により、RSIは50～60%付近まで低下。過熱感は解消されつつあり、再び上値を追うための「エネルギー充填」の段階にある。



MACD MACDラインとシグナルラインは依然としてゼロラインより上のプラス圏で推移しており、強気相場であることに変わりはない。しかし、直近ではデッドクロス気味に推移しており、短期的には調整（横ばい、または小幅な押し目）が入る可能性を示唆している。



トレンド：時間足レベルでは、安値を切り上げる上昇トレンドが継続している。特に3月19日の安値（210.80円付近）から23日の高値（213.30円付近）にかけての反発は力強く、短期移動平均線が長期線を上回る状態が続いている。ただし、213円台に乗せてからは利益確定の売りも散見され、高値圏での「もみ合い」の様相も呈している。

今週のポイント：



【メインシナリオ】高値圏での堅調推移と213円再挑戦



金利差を背景とした「円売り」の地合いは崩れていない。今週は、MACDの調整をこなした後、再び213円台を目指す動きが本線である。212円台前半を維持できるかが鍵となる。



ターゲット： 213.30円を明確にブレイクした場合、214円台が視野に入る。



想定レンジ：212.00 - 214.20円



根拠：



3月23日の急騰後の安値（212.19円付近）が強力なサポートとして機能。



212.00円の心理的節目を割り込まない限り、買い方の優位は揺るがない。



RSIの過熱感が冷めた後、再度213.30円（直近高値）をトライし、抜ければ214円台が射程圏内に入る。



【対抗シナリオ】212円割れによる深い押し目



日銀当局者からの「円安牽制発言（口先介入）」や、利益確定売りの加速により、212円の節目を割り込むケースだ。この場合、211円台後半でのサポートを確認する展開となるが、上昇トレンド自体が崩れるには至らない可能性が高い。



警戒： 211.50円を割り込むと、週足レベルでの調整局面入りを意識する必要がある。



想定レンジ：210.50 - 213.30円



根拠：



212.20円（直近サポート）を明確に下抜けた場合、週初の上昇を打ち消す動きとなる。



次のターゲットは、20日～23日にかけて揉み合った211.60円付近。



さらに売りが強まれば、19日の急騰起点となった210.80円付近まで調整が深まる可能性がある。



ただし、210.50円を割り込まない限り、中長期的には依然として「押し目買い」の範囲内と判断される。



今週の主な予定と結果



英国

03/24 18:30 サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （3月） 予想 53.1 前回 53.9

03/24 18:30 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （3月） 予想 50.1 前回 51.7

03/25 16:00 消費者物価指数（CPI） （2月） 予想 0.3% 前回 -0.5% （前月比）

03/25 16:00 消費者物価指数（CPI） （2月） 予想 3.0% 前回 3.0% （前年比）

03/25 16:00 消費者物価指数（CPI） （2月） 予想 3.1% 前回 3.1% （コア・前年比）

03/25 16:00 小売物価指数（RPI） （2月） 予想 0.4% 前回 -0.5% （前月比）

03/25 16:00 小売物価指数（RPI） （2月） 予想 3.7% 前回 3.8% （前年比）

03/25 16:00 小売物価指数（RPI） （2月） 予想 3.6% 前回 3.7% （前年比・除くモーゲージ利払い）

03/25 16:00 生産者物価指数（PPI） （2月） 予想 0.6% 前回 0.4% （仕入・前月比）

03/25 16:00 生産者物価指数（PPI） （2月） 予想 0.4% 前回 -0.2% （仕入・前年比）

03/25 16:00 生産者物価指数（PPI） （2月） 予想 0.2% 前回 0.0% （出荷・前月比）

03/25 16:00 生産者物価指数（PPI） （2月） 予想 2.6% 前回 2.5% （出荷・前年比）

03/27 09:01 GfK消費者信頼感調査 （3月） 予想 -23.0 前回 -19.0 （GfK消費者信頼感調査）

03/27 16:00 小売売上高 （2月） 予想 -0.7% 前回 1.8% （前月比）

03/27 16:00 小売売上高 （2月） 予想 2.1% 前回 4.5% （前年比）

03/27 16:00 小売売上高 （2月） 予想 -1.0% 前回 2.0% （除自動車燃料・前月比）

03/27 16:00 小売売上高 （2月） 予想 2.7% 前回 5.5% （除自動車燃料・前年比）

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