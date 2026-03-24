【通貨別まとめと見通し】、南アフリカランド円 急落からの劇的なV字回復 【通貨別まとめと見通し】、南アフリカランド円 急落からの劇的なV字回復

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【通貨別まとめと見通し】、南アフリカランド円 急落からの劇的なV字回復



先週から昨日までのまとめ

ランド円は、週の中盤にかけて大きく売られたものの、週明け23日に猛烈な買い戻しが発生するという、非常にボラティリティの高い展開となった。



動きの推移

週初～19日： 16日の9.51円付近からじりじりと値を下げ、19日には9.32円台まで下落。米国の経済指標やリスク回避の動きがランドの重石となった。

20日～21日： 9.35～9.45円のレンジで不安定に推移。

23日（週明け）： 東京市場から欧州市場にかけて一時9.2423円まで急落。しかし、ここが絶好の押し目買いポイントとなり、ニューヨーク市場にかけて9.4892円まで一気に急反発した。この「長い下ヒゲ」を伴う反転が先週最大のトピックである。



テクニカル分析

レジスタンス1：9.4892円（23日高値・直近の壁）

レジスタンス2：9.5800円（3月18日の高値水準）

サポート1：9.3300 - 9.3500円（24日の安値圏・第1支持線）

サポート2：9.2400円（23日の大安値・最終防衛線）



RSI (14) 23日の急落時に30%付近まで低下したが、その後の急騰で現在は50%～55%付近まで回復。過熱感はなく、さらなる上値を追う余地が十分にあるニュートラルな状態だ。



MACD シグナルラインの下で推移していたMACDラインが、急激に角度を変えてシグナルラインに接近している。「ゴールデンクロス」目前の形であり、これが確定すれば上昇の勢いはさらに加速する可能性がある。



トレンド：23日の長い下ヒゲを伴う陽線により、短期的な下落トレンドは否定された。現在は「底打ちからの回復トレンド」にある。移動平均線（短期）が再び上向き始めており、強気派が主導権を握りつつある。



今週のポイント：



【メインシナリオ】9.50円突破と高値更新



23日の安値を起点とした反発の流れが継続するケース。



想定レンジ：9.30 - 9.65円



展開： 24日現在の調整（9.36円付近）をこなし、再び昨日高値の9.48円付近を目指す。ここを明確に抜ければ、次の目標は直近の関門である9.58円、さらには9.65円付近までの上昇が視野に入る。



【対抗シナリオ】二番底を探る調整の再開



反発が一過性に終わり、再び下値を試すケース。



想定レンジ：9.15 - 9.50円



展開： サポートとして期待される9.33円付近を割り込んだ場合、23日の安値（9.24円）を再度確認する動きとなる。資源価格の急落や南アフリカ国内の電力問題などが悪化した場合、ストップロスを巻き込み9.15円付近まで調整が深まるリスクに警戒が必要。



今週の主な予定と結果



南アフリカ

03/24 未定 BER消費者信頼感指数 （2026年 第1四半期） 前回 -9.0 （BER消費者信頼感）

03/26 18:30 生産者物価指数（PPI） （2月） 予想 -0.1% 前回 -0.2% （前月比）

03/26 18:30 生産者物価指数（PPI） （2月） 予想 2.1% 前回 2.2% （前年比）

03/26 22:00 中銀政策金利 （3月） 予想 6.75% 前回 6.75% （南ア中銀政策金利）

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