【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 乱高下を経て201円台へ回帰 【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 乱高下を経て201円台へ回帰

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【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 乱高下を経て201円台へ回帰



先週から昨日までのまとめ

スイスフラン円は、週中盤にかけての急落と、週明け23日の劇的なリバウンドが最大の特徴であった。



動きの推移

週初～19日： 202円台前半からスタートしたが、19日から20日にかけて下落圧力が強まり、一時199.49円まで急落。節目の200円を割り込む場面が見られた。

20日～21日： 200円台回復を試みるも、上値の重い展開が継続。

23日（週明け）： 極めて激しい値動きを記録。東京・欧州市場で200.59円まで押し下げられた後、ニューヨーク市場で猛烈な買い戻しが発生。一気に202.38円まで急騰し、週間の下落分をほぼ帳消しにする「V字回復」を見せた。



テクニカル分析

レジスタンス1：202.38円（23日高値・目先の壁）

レジスタンス2：203.00円（心理的節目・3月上旬の抵抗帯）

サポート1：201.00 - 201.10円（24日の安値圏・第1支持線）

サポート2：200.50円（23日の急騰起点・重要支持線）



RSI (14) 23日の急騰直後に一時70%を超えたが、現在は50%～55%付近のニュートラルな水準まで低下。過熱感は解消されており、次の材料待ちの状態である。



MACD 時間足ベースでは、MACDラインがシグナルラインを上抜けるゴールデンクロスを形成。ヒストグラムもプラス圏を維持しており、短期的には「押し目買い」が入りやすいチャート形状を維持している。



トレンド：23日の急騰により、先週末からの短期下落トレンドは完全に否定された。現在は**201円台を中心とした「高値圏でのもみ合い」**に移行している。24日午後はややじり安となっているが、これは急騰に対する自然な調整の範囲内である。。



今週のポイント：



【メインシナリオ】201円台維持による底固めと再トライ



23日の安値を割り込まず、201円台をキープすることで上値を伺うケース。



想定レンジ：200.50 - 202.80円



展開： 現在の201円台前半での調整を経て、MACDのプラス圏推移が継続。週後半にかけて再度202円台後半を目指す動き。欧州株の堅調さなどが支援材料となる。



【対抗シナリオ】200円台再テストと調整の長期化



リバウンドが一過性に終わり、再度200円の節目を試しに行くケース。



想定レンジ：199.50 - 202.00円



展開： 201.00円を明確に下抜けた場合、買いのエネルギーが減退。23日の安値（200.59円）付近での攻防となる。さらにSNBによる実質的なフラン安誘導発言などがあれば、20日の安値圏である199.50円付近まで押し戻されるリスクがある。



今週の主な予定と結果



スイス 特になし

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