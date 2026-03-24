東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

消費者物価指数（2月）08:30

結果 1.3%

予想 1.5% 前回 1.5%（前年比)

結果 1.6%

予想 1.7% 前回 2.0%（生鮮食料品除くコア・前年比)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

イランのニクザド議員が米国との交渉を拒否

嘘つきで人間性も良心のかけらもない人と交渉するつもりない

ホルムズ海峡を以前の状態に戻すつもりはない



イラン中部イスファハンのガス施設が攻撃を受ける

イスラエル首相「イランとレバノンへの攻撃を継続する」表明

サウジとUAEが米のイラン攻撃に加わる方向、忍耐が限界に達する



【NZ】

ブレマンNZ中銀総裁

急いで利上げするつもりはない。利上げも利下げも排除せず

混乱が一時的であれば短期的なインフレ上昇を見過ごすことができる

戦争が長期化した場合は金利を引き上げることが適切になる可能性

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