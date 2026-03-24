千葉ロッテマリーンズは3月29日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム）に乃木坂46の野球好きメンバーが集まるユニット「乃木坂野球部」（小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜）が来場すると発表した。

当日はセレモニアルピッチやイニング間演出に出演するほか、2026パ・リーグ公式コラボソング「パシフィック・リーグに連れてって」の歌唱パフォーマンスを披露する。「パシフィック・リーグに連れてって」は、野球好きの女の子がパ・リーグの球場に連れてってほしいという気持ちを歌ったさわやかなポップチューンとなっている。

小川彩は「小学生の頃から観戦に行っていた地元・千葉のZOZOマリンスタジアムでセレモニアルピッチができることが夢のようでとても嬉しいです。私はマリーンズが大好きで、応援も大好きです。これまで試合を観て応援して、たくさんの感動をもらってきました。想いをこめて全力で投げさせていただきます。ダンスも踊らせていただけるということで、ZOZOマリンスタジアムにお越しのみなさんに、さらに楽しんでいただけるように精一杯頑張ります！」、柴田柚菜は「ZOZOマリンスタジアムは、小さい頃からチアダンスをしたり、売り子のアルバイトをしたり、観戦にも何度も訪れた大好きな球場です。人生初のセレモニアルピッチとなります。また、グラウンドで踊るのは小学生以来なので、この日をとても楽しみにしています！皆さんと一緒に勝利を後押しできるよう頑張ります！」とコメントを寄せた。

＜乃木坂野球部プロフィール＞小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜の6人からなる乃木坂46の野球好きのメンバーが集まるユニット。公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」では、野球観戦Vlogや野球関連の取材、また実際にノックを受ける模様など、「野球」を軸に幅広い発信をしている。