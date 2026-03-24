板硝子はＳ高カイ気配、非公開化方針を正式発表

日本板硝子<5202.T>はストップ高カイ気配。この日前引け後、非公開化方針を正式発表した。米投資会社アポロ・グローバル・マネジメント＜APO＞を割当先として総額１６５０億円の新株式を発行するとともに、株式併合によるスクイーズアウト（強制買い取り）を経て非公開化する。既存株主には１株当たり５００円を交付する。１１月をメドに上場廃止となる予定だ。このほか、主要金融機関による総額１４００億円の債務の株式化も実施する。財務基盤の改善を図り、戦略投資によって長期的な成長軌道を確保する狙いがある。



これら一連の内容は事前の報道で伝わっていたこともあり、同社株はこの日朝方から買い注文を集め、気配値のまま制限値幅の上限に張り付いている。発表を受け、東京証券取引所は同日付で板硝子株を監理銘柄（確認中）に指定した。



出所：MINKABU PRESS