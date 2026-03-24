JFAと電通が2027年から4年間のサッカー日本代表放送権契約で基本合意「多様な視聴機会の提供を推進します」
日本サッカー協会(JFA)は24日、株式会社電通と2027年から30年までの「サッカー日本代表放送権」契約を締結することで基本合意したことを発表した。
JFAは「2027年1月1日から2030年12月31日の4年間に開催される、JFAが権利を有する各日本代表戦の放送・配信を、株式会社電通にサポートいただきます」と説明。男子A代表や日本女子代表(なでしこジャパン)、U-23日本代表、フットサル日本代表、ビーチサッカー日本代表などJFAが権利を有する日本代表のすべてのカテゴリーが対象としている。
JFAは「今回の契約更新を通じて、JFAが権利を有するSAMURAI BLUE(日本代表)、なでしこジャパン(日本女子代表)、U-23日本代表戦について、地上波放送およびOTT(Over-The-Top)各社との連携により、多様な視聴機会の提供を推進します。JFAは今後もより多くのファン・サポーターの皆さまに日本代表戦を楽しんでいただける環境の充実に努め、日本サッカーの更なる発展につなげてまいります」と伝えている。
JFAは「2027年1月1日から2030年12月31日の4年間に開催される、JFAが権利を有する各日本代表戦の放送・配信を、株式会社電通にサポートいただきます」と説明。男子A代表や日本女子代表(なでしこジャパン)、U-23日本代表、フットサル日本代表、ビーチサッカー日本代表などJFAが権利を有する日本代表のすべてのカテゴリーが対象としている。