CL連覇狙うパリSG、リーグアンの日程変更求めるも…優勝争うライバルは反対「懸念すべき傾向が定着しつつある」
RCランスは23日、パリSGがUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のためにリーグアンの日程変更を求めたことには応じない姿勢を示した。
欧州CL2連覇を狙うパリSGは4月8日にホームで、同14日にアウェーでリバプールとの準々決勝を予定している。間の同11日には敵地でリーグアンのRCランス戦が組まれているなか、欧州CLに万全のコンディションで臨むためRCランス戦の延期を要請したことが報じられていた。
だが、2位・RCランスは1試合消化が少ない首位パリSGを勝ち点1差で追うなかで日程変更には応じない構えだ。クラブはXを通じて、パリSGの欧州CL制覇のためにリーグアンの日程が変更されるという「懸念すべき傾向が定着しつつあるように思われる」と声明を発表。他国より少ない18チーム制やリーグカップの廃止といった過密日程への対策が行われていることも指摘しながら、「公正で尊敬されるフランスサッカーのためのシンプルな考えだ」と従来通りの予定での開催を求める意向を明確に伝えた。
また、RCランスは「我々は日程変更をすると15日間の休息を経て3日おきに試合を重ねることになる」とも指摘し、公平性を疑問視。「予算規模でリーグ10位のクラブが、明らかに国内リーグの枠組みを超えた利益のために最も力のあるクラブの要求に応じるべきだということになる」と批判して日程変更には応じないことへの正当性を示した。
RCランスは加えて「ここで問われているのは、より根本的な大会そのものへの敬意だ。たとえ正当なものだったとしても、国内リーグが他の野望のために優先順位が低くなっているように見えることに疑問を持つことは当然だ」と伝えている。
現地メディア『RMCスポーツ』によると、フランスプロサッカーリーグ(LFP)は26日にRCランス対パリSGの日程について最終判断を下す見込みだという。
欧州CL2連覇を狙うパリSGは4月8日にホームで、同14日にアウェーでリバプールとの準々決勝を予定している。間の同11日には敵地でリーグアンのRCランス戦が組まれているなか、欧州CLに万全のコンディションで臨むためRCランス戦の延期を要請したことが報じられていた。
また、RCランスは「我々は日程変更をすると15日間の休息を経て3日おきに試合を重ねることになる」とも指摘し、公平性を疑問視。「予算規模でリーグ10位のクラブが、明らかに国内リーグの枠組みを超えた利益のために最も力のあるクラブの要求に応じるべきだということになる」と批判して日程変更には応じないことへの正当性を示した。
RCランスは加えて「ここで問われているのは、より根本的な大会そのものへの敬意だ。たとえ正当なものだったとしても、国内リーグが他の野望のために優先順位が低くなっているように見えることに疑問を持つことは当然だ」と伝えている。
現地メディア『RMCスポーツ』によると、フランスプロサッカーリーグ(LFP)は26日にRCランス対パリSGの日程について最終判断を下す見込みだという。