アジアサッカー連盟(AFC)は24日、延期となったAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)西地区決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)を4月13日と14日にサウジアラビアで一発勝負による開催とすることを発表した。



ACLEラウンド16は東西各地区に分かれてホーム・アンド・アウェー方式で今月実施する予定だったが、中東情勢を受けて西地区のみ延期されていた。すでに東地区の準々決勝進出チームは決定していて日本からはFC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が8強入り。準々決勝以降は4月16日からサウジアラビアでの集中開催となっているなか、西地区ラウンド16は一発勝負に変更してサウジアラビアでの集中開催になることが決定した。



また、同様の理由で延期されていたAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)西地区の準々決勝は準決勝とともに集中開催での一発勝負になることが決定。開催地は後日発表するとしている。