韓国大統領、BTS光化門公演を称賛「大韓民国の広報に決定的な役割」“Kカルチャーの世界的拡散”も評価

韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が3月24日、同月21日に行われたBTSのカムバック公演を「光化門と大韓民国の広報に決定的な役割を果たしたと思う」と称賛した。

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李大統領は同日、青瓦台（韓国大統領府）で開かれた国務会議において、文化体育観光部（日本の文部科学省に相当）のチェ・フィヨン長官の関連報告に対し「大きな役割を果たしたと思う。これで（観光客が）光化門へたくさん訪れるようになるだろう」と語った。

また、「企画が良く、円滑に進めてくれた」とし、「行政安全部（日本の総務省に相当）や関連省庁も苦労した。安全管理を徹底し、事故なく終えられたのは良かった」と労った。

李在明大統領（写真＝大統領室通信写真記者団）

チェ長官が「生中継を通じて全世界の若者の注目がソウルの中心部である光化門に集まったという点で、国家ブランドの観点からも、またKカルチャーの世界的な拡散のためにも、計り知れない絶大な効果があったと考えている」と発言すると、李大統領も「その通りだと思う」と同意。チェ長官は「昨年と比べて3月の外国人観光客が31％ほど増えている。特に10代と20代が大幅に増えた」とし、「Kカルチャーの拡散に伴う外国人観光客の流入が、ポジティブな効果をもたらしている」と述べた。

ただ、チェ長官は会場の観客数が当初の予測（26万人）の半分にも満たなかったことについては、「安全管理のために最大値で予測したが、それよりは少なかった」と説明した。

行政安全部が管理する人手管理システムは、移動通信3社の接続者数を基に人手の規模を推定しており、当日、公演が行われた時間帯に光化門一帯に集まった人数を約6万2000人と推算した。この数値には公務員1万人も含まれているが、外国人観光客や格安SIM利用者の数は含まれていない。

（写真提供＝OSEN）

3月21日にソウルの光化門広場で開催されたBTSのカムバック公演には、所属事務所HYBEの発表で10万4000人、ソウル市の推計で4万8000人が集まったとされている。