Number_iのキュートなショットがPrime Video LATAM公式X（メキシコ・ブラジル・アルゼンチンなどラテンアメリカ地域向けの公式Amazon Prime Videoアカウント）で公開されており、話題を呼んでいる。

【写真】Number_iのキュートなシマエナガ帽子ショット①②

■「彼らはすべてが素晴らしい」とスペイン語で紹介

投稿では、上下2枚のカットがコラージュされた写真が公開。上段では、3人揃ってNumber_iのフォトプリントTシャツをまとい、ニコニコ笑顔でピース。

下段ではシマエナガの帽子を被り、ぬいぐるみを持ったキュートなショットも。神宮寺勇太は頬に片手を添え目線を外し、平野紫耀はまっすぐ前を見つめて小さなシマエナガちゃんをギュッと持ってニッコリ。岸優太は目を見開いている。3人ともシマエナガのくちばしを意識して（！？）唇を尖らせているところにも注目。

さらに、スペイン語で「彼らはすべてが素晴らしい」と絶賛するメッセージも添えられている。

コメント欄には「とってもかわいい！」「私も素晴らしいと思う」「世界一クールで愛らしいグループ」「かわいいって世界にバレちゃう」「国境を越えてNumber_iのかわいさが伝わるのうれしい」などといった声も続々と届いている。

なお、シマエナガ姿の3人の写真は、2024年に開催された『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I』11月29日・30日・12月1日の北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナの舞台裏ショットとして、Number_i公式Instagramでも公開されている。

■シマエナガ風に！？口を尖らせた表情にも注目

■2024年11月の北海道公演オフショット