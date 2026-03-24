M!LKが表紙を飾った3月23日発売の『CanCam』5月号特別版の重版が決定したことが、『CanCam』公式Xで発表された。

【写真】M!LK『CanCam』初表紙の重版報告／佐野勇斗バースデーショット

■佐野勇斗の誕生日の3月23日に投稿

M!LKが『CanCam』の表紙を飾るのは、今回が初めて。ギュッと体を寄せ合い弾ける笑顔で並んだ5人のカットが話題となっており、今回の投稿でも「たくさんの反響をありがとうございます」と感謝が綴られている。

さらに「メンバーの佐野勇斗さんのお誕生日ギリギリ滑り込みになりますが、嬉しいお知らせです！皆様のおかげで大好評につき、特別版の重版が決定しました」と、3月23日に誕生日を迎えた佐野のお祝いムードがいっぱいの当日に、重版を報告した。

コメント欄には「重版おめでとう」「どこの本屋さんも売り切れだったのでうれしい」「買えないと思って落ち込んでいたので助かります」「すべての“み！るきーず”（※M!LKのファンネーム）が買えますように」「M!LKの時代が来たね」「大人気すぎて滅」などといったファンの声が続々と届いている。

「詳細はまたお知らせしますので、続報をお待ちください」とのことなので、楽しみに待っていてほしい。

なお佐野は自身のInstagramで、“28 HAYATO”の形の金色バルーンに寄り添いピースするショットと共に「28歳になりました！応援してくださる皆さん、いつも本当にありがとうございます！！」と誕生日を迎えたことを報告している。

■M!LK初表紙『CanCam』重版報告

■金色のバルーンに寄り添う佐野のバースデーショット