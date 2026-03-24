元TBSアナウンサーの国山ハセン氏（35）が23日放送のABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に出演。人生で後悔していることを明かした。

同番組では、SNSで話題になった“27歳でまったく貯金ができない”という投稿を受け、20代の貯蓄についてトークを展開した。国山氏は「私も20代の頃は貯金がゼロだった。そこから会社員を辞めて、今はいろいろ投資とかを回せるようになって、実際に貯金ができてきた」と打ち明けた。

しかし当時は貯蓄に回さず、消費をしていたからこそ言える意見だとの指摘に、国山氏は「“経験は大事”って言うけど、程度の問題」と説明。かつての自身を「たしかに使ってた。英会話スクールに、ボーナスが入ったらドンって使うとか、ちょっとおしゃれなスーツを買うとか」と振り返った。

その上で「いろいろ消費してみて思うのは、そのうち7割は意味がなかった。飲み会とかも」とバッサリ。「知識とか人との出会いはあると言えばあるけど、今はお金をかけなくてもネットでも勉強はできる。だから投資に回しとけば良かったと僕は思う」と後悔をにじませていた。