ロックバンドOKAMOTO’Sのベーシスト、ハマ・オカモト（35）が23日放送のテレビ朝日系「ハマスカ放送部」（月曜深夜0時15分）に出演。番組内での齋藤飛鳥（27）のリアクションを見抜いた。

同番組の最後の放送で、4年半の放送を振り返るクイズを行った。正解数に応じてポイントがたまり、ポイントが増えると替えられる景品も豪華になるというものだった。

景品はBALMUDAの家電で、全問正解で約7万円の加湿器、4問正解でケトル、3問正解でランタンだった。

ハマは写真が出ると、「これさ、本当ごめん当てにいっていい？これ、持ってるでしょ」と加湿器を齋藤が既に持っていると予想した。「（持っているかは）知らないよ？もちろん知らないよ？でも4年半やるとわかるの。写真見たリアクションで。持ってるでしょ？」と質問した。齋藤はしばらく沈黙し、「…はい」と答え、苦笑いを浮かべた。

ハマは爆笑し「でもこんなもん、いるところに全部置いた方がいいんだから」と加湿器を狙いに行く姿勢を見せた。

齋藤は「めっちゃ良いですよこれ」と“ユーザー”として良さをアピールした。