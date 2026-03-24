【ユニバーサル・クールジャパン 2026】 開催中 【USJ：葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ～追憶の旅～】 開催期間：2026年5月30日～2027年1月11日

ユー・エス・ジェイは、没入型ウォークスルーアトラクション「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ～追憶の旅～」を2026年5月30日より2027年1月11日まで実施する。

本アトラクションは、開催中のイベント「ユニバーサル・クールジャパン 2026」の一環として展開される期間限定のアトラクション。同パーク初の新フォーマットアトラクション「ユニバーサル・ストーリー・ウォーク」の第一弾として、巨大スクリーンやプロジェクション・マッピング、ダイナミックな照明や音響、精密に再現された小物などで世界観をリアルに表現。「葬送のフリーレン」の描く“魔法のある世界”を生身で感じられる。

さらに、今回のコラボレーションでは、「葬送のフリーレン×ストーリー・ライド」、「葬送のフリーレン ～追憶のレストラン～」の開催も決定、レストランやオリジナルグッズの詳細は後日案内される。

【「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ～追憶の旅～」あらすじ】

魔法都市オイサーストに到着した旅人であるあなたは、フリーレン、フェルン、シュタルク一行と出会い、大陸魔法協会の魔導書書庫へと誘われます。フリーレンが魔導書で見つけた「過去を追体験する魔法」により、大切な旅の思い出が、次々と目の前に現れます。勇者一行が見た半世紀流星、フェルンとの出会い、魔族との激しい戦い、そして、ヒンメルの像と一面の蒼月草…忘れられない冒険の記憶に、あなたも全身でひたってください。

【葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ～追憶の旅～ TV CM｜USJ】

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書・紫舟

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原作／青山剛昌｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)

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