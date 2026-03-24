柳楽優弥＆松村北斗、初共演で強い絆生まれる「全部好きです」
俳優の柳楽優弥と松村北斗が23日、Netflixシリーズ『九条の大罪』の配信直前イベントに、池田エライザ、音尾琢真、ムロツヨシ、土井裕泰監督と共に登壇。初共演で強い絆が生まれたと明かした。
【写真】豪華キャスト集結！ 『九条の大罪』配信直前イベントの様子
本作は、累計1,800万部を突破した『闇金ウシジマくん』の作者・真鍋昌平氏による同名漫画を、土井裕泰監督の手で実写化した衝撃の法とモラルのクライムエンタテインメント。
社会の裏側に生きる厄介な依頼人の案件を扱う弁護士・九条を演じた主演の柳楽は、「1番最初に企画を頂いた時にものすごい高揚感を感じました。Jドラマの幕明けになるのではないかという予感もしました」と、本作への並々ならぬ期待を口にした。
完成した作品を観た感想を問われると「倫理観がバグるという感じがしますよね」と表現。本編の好きなセリフについては「依頼人を守るのが弁護士の仕事ですから」というセリフを上げ「一見悪そうに捉えられる人だったり、そこの倫理観とか道徳について改めて九条を通して考えたりできる」と、視聴者に善悪を問いかける魅力を語った。
九条の事務所で働くことになるエリート弁護士・烏丸を演じた松村は、自身の役柄を「きっと見てくださる皆様と同じ目線、近い目線のことが多い」と分析し「烏丸が感じることや見ているものが皆さんとリンクしていて」と視聴者を物語へ引き込む役割を担っていると述べた。
初共演となった柳楽と松村だが、約6ヵ月に及ぶ撮影を通して強い絆が生まれたと語り、柳楽は「北斗くんとバディを組めて、キャラクター同士の関係性で撮影乗り越えられたのが、本当に幸せな時間だった」と回想。さらに「本当人柄も好きだし、全部好きです」と松村への深い愛情を語り、ハードな物語の中にも二人の掛け合いが生み出す温かい空気感があったことを明かした。
重厚なテーマの作品でありながら、撮影現場には少し変わった和やかなルーティンもあったという。毎朝、柳楽と松村は二人で1分ほど「四股（しこ）」を踏んでいたそうで、松村は「筋肉を起こして血を回して、朝からもうトップギアで頑張ろうっていう」目的だったとのことである。この習慣に対し、池田は「見つかってはいけないと始まった瞬間に逃げてました」と巻き込まれないように逃げ回ったと明かし、共演者の笑いを誘った。
また、作品のテーマにちなんでキャスト陣の「独自のモラルやルール」を明かす特別企画も行われた。柳楽は「コンビニのおにぎりを2つ必ず食べる」という独自の朝のルールを告白。松村は「必ず目覚まし時計をかけるんですよ。携帯じゃなくて」と意外なアナログ派の一面を披露した。
最後に柳楽は「日本のドラマがより世界の方に見られるところに今立ってる気がするんですよ。やっぱりここで思いっきり攻めたいなと僕は思っています」と、世界配信に向けて熱意あふれるメッセージ。イベントは大盛況のうちに幕を閉じた。
Netflixシリーズ『九条の大罪』は、Netflixにて4月2日より世界独占配信。
【写真】豪華キャスト集結！ 『九条の大罪』配信直前イベントの様子
本作は、累計1,800万部を突破した『闇金ウシジマくん』の作者・真鍋昌平氏による同名漫画を、土井裕泰監督の手で実写化した衝撃の法とモラルのクライムエンタテインメント。
社会の裏側に生きる厄介な依頼人の案件を扱う弁護士・九条を演じた主演の柳楽は、「1番最初に企画を頂いた時にものすごい高揚感を感じました。Jドラマの幕明けになるのではないかという予感もしました」と、本作への並々ならぬ期待を口にした。
九条の事務所で働くことになるエリート弁護士・烏丸を演じた松村は、自身の役柄を「きっと見てくださる皆様と同じ目線、近い目線のことが多い」と分析し「烏丸が感じることや見ているものが皆さんとリンクしていて」と視聴者を物語へ引き込む役割を担っていると述べた。
初共演となった柳楽と松村だが、約6ヵ月に及ぶ撮影を通して強い絆が生まれたと語り、柳楽は「北斗くんとバディを組めて、キャラクター同士の関係性で撮影乗り越えられたのが、本当に幸せな時間だった」と回想。さらに「本当人柄も好きだし、全部好きです」と松村への深い愛情を語り、ハードな物語の中にも二人の掛け合いが生み出す温かい空気感があったことを明かした。
重厚なテーマの作品でありながら、撮影現場には少し変わった和やかなルーティンもあったという。毎朝、柳楽と松村は二人で1分ほど「四股（しこ）」を踏んでいたそうで、松村は「筋肉を起こして血を回して、朝からもうトップギアで頑張ろうっていう」目的だったとのことである。この習慣に対し、池田は「見つかってはいけないと始まった瞬間に逃げてました」と巻き込まれないように逃げ回ったと明かし、共演者の笑いを誘った。
また、作品のテーマにちなんでキャスト陣の「独自のモラルやルール」を明かす特別企画も行われた。柳楽は「コンビニのおにぎりを2つ必ず食べる」という独自の朝のルールを告白。松村は「必ず目覚まし時計をかけるんですよ。携帯じゃなくて」と意外なアナログ派の一面を披露した。
最後に柳楽は「日本のドラマがより世界の方に見られるところに今立ってる気がするんですよ。やっぱりここで思いっきり攻めたいなと僕は思っています」と、世界配信に向けて熱意あふれるメッセージ。イベントは大盛況のうちに幕を閉じた。
Netflixシリーズ『九条の大罪』は、Netflixにて4月2日より世界独占配信。