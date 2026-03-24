岩田剛典（GAN）が、2026年第1弾シングルを7月1日（水）にリリースすることを発表した。

夏に先駆けて発表された本作シングルは、楽曲等の詳細を後日順次発表していくかたちだ。発売形態は全5形態となることが決定している。。

MATE限定：完全受注生産デラックスBOX盤には、今月ファイナル公演を迎えたばかりの、初のアジアツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』から12月21日（日）有明アリーナ公演を本作品ではMC含めて約100分収録。更には、7都市に渡る海外公演を含むアジアツアーを完走するまでの舞台裏を追った約60分にも渡るドキュメンタリーも収録した、2枚組のBlu-rayまたはDVD付き。その他にも、48ページにもおよぶアジアツアー公演模様等を収録した豪華フォトブックなどを付属する。この形態は完全受注生産で、5月10日（日）までの予約受付となる。

初回限定：MV & JACKET MAKING盤（CD＋DVD）には、本シングルに収録される新曲のMVとアートワーク撮影模様のメイキング映像を収録。初回限定：LIVE映像盤（CD＋DVD）には、『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』12月21日（日）有明アリーナ公演より、岩田剛典本人によるレコメンド曲を、解説副音声付で数曲収録予定。さらに今年出演予定の音楽イベントのメイキング映像も収録予定となっており、岩田剛典がソロ活動で新たな挑戦に挑む姿が垣間見られる内容になっている。

そして、撮りおろしの写真による全15種類のトレーディングカードを形態別に封入。加えてCD全形態（初回生産分）に、応募抽選用シリアルナンバー入りチラシも封入。応募抽選の詳細は後日発表される。CD購入者対象の主要チェーン先着オリジナル特典も発表されているのであわせてチェックしてほしい。

■ニューシングル「タイトル未定」

2026年7月1日（水）発売

形態数：5形態 ■MATE限定：完全受注生産デラックスBOX盤（Blu-ray）※ファンクラブ限定商品

価格：15,000円（税込） PDCV-5091

※予約締切：5/10（日）23:59

・CD

・Blu-ray DISC 1：『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』2025.12.21 at 有明アリーナ ※収録時間：約100分予定

・Blu-ray DISC 2：『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』DOCUMENTARY

※収録時間：約60分予定

・フォトブック（『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』撮りおろし等48ページ収録予定）

・ハードカバーBOX（約301mm×約214mm×約41mm）

・ポストカード（1種封入）

・トレーディングカードBOX盤ver.（3種封入） ■MATE限定：完全受注生産デラックスBOX盤（DVD）※ファンクラブ限定商品

価格：15,000円（税込）PDCV-5092

※予約締切：5/10（日）23:59

・CD

・DVD DISC 1：『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』2025.12.21 at 有明アリーナ ※収録時間：約100分予定

・DVD DISC 2：『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』DOCUMENTARY

※収録時間：約60分予定

・フォトブック（『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』撮りおろし等48ページ収録予定）

・ハードカバーBOX（約301mm×約214mm×約41mm）

・ポストカード（1種封入）

・トレーディングカードBOX盤ver.（3種封入） ■初回限定：MV & JACKET MAKING盤

価格：2,600円（税込） TYCT-39331

・CD

・DVD（Making Of Music Video / Making Of Jacket Shooting）

・ブックレット

・トレーディングカードMV & JACKET MAKING盤ver.（1種封入） ■初回限定：LIVE映像盤

価格：4,700円（税込） TYCT-39332

※トールサイズデジパック仕様

・CD

・DVD：

-『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』2025.12.21 at 有明アリーナ（岩田剛典レコメンド曲） ※副音声付

-音楽イベントDOCUMENTARY等予定

・ブックレット

・トレーディングカードLIVE映像盤ver.（1種封入） ■通常盤（初回プレス）

価格：1,300円（税込） TYCT-39333

・CD

・トレーディングカード通常盤ver.（全10種の内1種ランダム封入） 全形態共通封入特典：応募抽選用シリアルナンバー入りチラシ

※応募抽選の賞品内容、応募詳細につきましては後日発表いたします。

※応募抽選用シリアルナンバー入りチラシはCD全形態封入。初回限定盤および通常盤は初回プレス分のみ封入いたします。 【CD収録曲】

後日解禁 【主要チェーン先着オリジナル特典】

●Amazon.co.jp：ビジュアルシート

●HMV:ポストカード

●TOWER RECORDS ：CDサイズステッカー

●楽天ブックス： A4クリアファイル

●セブンネットショッピング：缶バッジ

●その他一般店共通特典：告知ポスター ※特典の絵柄は改めて発表いたします。

※特典は商品と一緒にお渡し致します。

※特典は先着のため、無くなり次第、配布は終了になります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。

※一部お取扱いのない店舗・オンラインショップもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部オンラインショップでは特典付き商品のカートがございます。特典をご希望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※オリジナル特典対象店舗はその他一般店共通特典対象外になります。 【UNIVERSAL MUSIC STORE 3形態購入セット特典】

対象商品：「初回限定：MV & JACKET MAKING盤」「初回限定：LIVE映像盤」「通常盤（初回プレス）」 全3形態

※UNIVERSAL MUSIC STOREにて上記3形態をセットでご購入いただきますと、「応募抽選用シリアルナンバー入りチラシ」を2枚プレゼント致します。

（各商品に1枚封入されているシリアルナンバー入りチラシとは別に2枚差し上げます。3形態のセット購で合計5枚のシリアルナンバー入りチラシが特典となります。）

※セット特典の「応募抽選用シリアルナンバー入りチラシ」2枚は商品と同梱してお送りいたします。

※3形態セットをご予約・ご購入のお客様はセット販売の商品ページからご予約ください。セット特典はCDを1枚ずつ単品で3枚購入されても対象になりませんのでご注意ください。

※3形態セット購入は、三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL FAN CLUB会員限定のUNIVERSAL MUSIC STOREでの抽選特典『三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER 〜ONE〜”（東京公演）』および『三代目 J SOUL BROTHERS PRESENTS “JSB LAND 〜FOREVER 〜』各会場での記念撮影会、パパラッチ会（お見送り会）は対象外となります。