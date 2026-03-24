ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催中のスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』に、国内外で大人気のTVアニメ「葬送のフリーレン」との初コラボレーションとなる期間限定アトラクション『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』が登場！

パークに初めて登場する新フォーマットのアトラクション『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』の第一弾として、2026年5月30日（土）から期間限定で開催されます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』

開催期間：2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）

開催場所：ステージ 18

アトラクション形式：ウォークスルー・アトラクション

『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』は、ゲストが自身の足で歩いて巡り、全身で物語にひたる超没入型のウォークスルー・アトラクションです。

巨大スクリーンやプロジェクション・マッピングによる美しく臨場感あふれる映像、ダイナミックな照明と音響によって、大好きな作品世界が“超リアル”に目の前に出現します。

さらに、フリーレンの杖やヒンメルの像など、精密に再現されたセットやプロップス（小道具）も登場し、「葬送のフリーレン」の描く“魔法のある世界”を生身で感じる新体験が待っています。

ゲストも旅人として参加！「過去を追体験する魔法」で感動の旅路へ

魔法都市オイサーストに到着した旅人であるゲストは、フリーレン、フェルン、シュタルク一行と出会い、大陸魔法協会の魔導書書庫へと誘われます。

フリーレンが魔導書で見つけた「過去を追体験する魔法」により、勇者一行が見た半世紀流星や、フェルンとの出会い、魔族との激しい戦い、そしてヒンメルの像と一面の蒼月草など、大切な“旅の記憶”が次々と目の前に現れます。

巨大スクリーンで再現される「ゾルトラーク」などの大迫力の魔法に加え、ゲスト自身も魔法を操れる参加型演出も用意されています。

フリーレンたちと一緒に忘れられない冒険の記憶に体も心も包まれ、“人を知るため”に旅をするフリーレンの感動の物語に深くひたることができます。

レストランやライド・アトラクションの同時開催も決定！

ウォークスルー・アトラクションのオープンに合わせ、『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド』と『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』の開催も決定しています。

詳細な情報やオリジナルグッズについては随時発表される予定です。

TV放送もスタート

なお、アトラクションオープンに先駆け、

2026年3月24日より公式YouTubeチャンネルにて新TVCMを公開。

3月25日からは順次TV放送もスタートします。

フリーレンたちの“忘れられない冒険の記憶”を全身で体感できる！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』は、2026年5月30日（土）より開催です。

©山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新フォーマットの超没入型アトラクション！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』 appeared first on Dtimes.