グループBTS（防弾少年団）が最近、ソウル・光化門（クァンファムン）広場で行ったカムバック公演「BTS THE COMEBACK LIVE ｜ ARIRANG」が世界的な話題を集める中、中国の大手オンラインショッピングモールで不法グッズが販売されているという指摘が提起されて問題となっている。

誠信（ソンシン）女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は24日、フェイスブック（Facebook）を通じて「多くのネットユーザーから情報提供があった」とし、「確認してみたところ、タオバオ（Taobao）やアリエクスプレス（AliExpress）などで『ARIRANG』のロゴを無断使用したTシャツや各種アクセサリーなどが堂々と販売されている」と明らかにした。

続けて徐教授は「何よりBTSの肖像権を無断で使用した不法グッズを販売するのが最大の問題」とし、「ショッピングモールが不法グッズを直接製作せず、単にプラットフォームを提供しただけだとしても、こうした偽物商品を露出させる行為は明らかに誤っている」と指摘した。

徐教授はドラマ『イカゲーム』が世界的な人気を博した当時も、中国国内での不法複製物の流通問題が大きな論争を呼んだ点についても言及した。

当時、香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）などの外信は「韓国のオンラインショッピングサイト『クーパン（Coupang）』で、イカゲーム関連の人気商品の一部が中国広東省広州や深圳、安徽省所在の企業によって販売されている」と報じた経緯がある。

徐教授は「不法視聴にとどまらず、不法グッズまで製作して収益構造にするなどとはありえない」とし、「他国のコンテンツを『盗む』行為は必ず止めなければならない」と強調した。