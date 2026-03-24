しなこ、印象ガラリ「普段は着ない系統」 “シスコーン”イメージのファッションで登壇
原宿系動画クリエイターでアーティストとしても活動するしなこが24日、都内で行われた日清シスコのシリアル試食イベント開催に先駆けた『遊んで食べてシリアルハピモニ★ランド出発式』に登壇した。
【全身ショット】印象ガラリ、赤ボーダーのラフスタイルで登場したしなこ
この日「ハピモニ★リーダー」に就任したしなこは、赤のストライプにブルーのストールを首に巻いた姿で登場。「カラフル大好きです」というように、カラフルかつシスコーンを思わせる配色だが、普段とはまったく印象の違うファッションで、「シスコーンをイメージして、普段は着ない系統なんですけど、自分で用意させていただきました」とにっこり。
シスコーンについては、「昔は箱に入っているイメージで、すごくかわいくて、母がカラカラさせていると、今日は朝ごはんテンション上がるっていう、ワクワクするイメージがありました」と明かした。就任が決まり母に報告すると、「さっそく朝食にシスコーンを出してくれました。昔朝食に出てくると私もテンションが上っていたことを覚えていたみたいで。いったん全種類集めて研究発見していきたいと思います」と声を弾ませていた。
「遊んで食べてシリアルハピモニ★ランド」は、シリアルの健康価値の提案や朝食の喫食機会創出を図る試食イベントで、しなこの等身大パネルも展示。30日から期間限定で、千葉・イオンモール幕張新都心、東京・有明ガーデンおよび二子玉川ライズにて順次開催される。
【全身ショット】印象ガラリ、赤ボーダーのラフスタイルで登場したしなこ
この日「ハピモニ★リーダー」に就任したしなこは、赤のストライプにブルーのストールを首に巻いた姿で登場。「カラフル大好きです」というように、カラフルかつシスコーンを思わせる配色だが、普段とはまったく印象の違うファッションで、「シスコーンをイメージして、普段は着ない系統なんですけど、自分で用意させていただきました」とにっこり。
「遊んで食べてシリアルハピモニ★ランド」は、シリアルの健康価値の提案や朝食の喫食機会創出を図る試食イベントで、しなこの等身大パネルも展示。30日から期間限定で、千葉・イオンモール幕張新都心、東京・有明ガーデンおよび二子玉川ライズにて順次開催される。