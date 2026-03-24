しなこ、ドタバタでも朝食は欠かさず 子どもたちに呼びかけ「みんながワクワクする朝に」
原宿系動画クリエイターでありアーティストとしても活躍するしなこが24日、都内で行われた日清シスコのシリアル試食イベントに先駆けた『遊んで食べてシリアルハピモニ★ランド出発式』に登壇。子どもたちに朝食をとることを呼びかけた。
【全身ショット】こっちもかわいい！印象ガラリ、ラフスタイルで登場したしなこ
「遊んで食べてシリアルハピモニ★ランド」は、シリアルの健康価値の提案や朝食の喫食機会創出を図る試食イベントで、しなこの等身大パネルも展示。30日から期間限定で、千葉・イオンモール幕張新都心、東京・有明ガーデンおよび二子玉川ライズにて順次開催される。
「ハピモニ★リーダー」に就任したしなこは、「朝はドタバタで計画性がないんですけど、気分があがるような、ハッピーになるようなものを取り入れています。朝ごはんだけは食べるようにしています」とし、「パワーも付けたいですし、朝ごはん食べると気分が上がりますね。アゲアゲに」とにっこり。「朝ごはんも、好きなお皿とか器、スプーンを使ったりとか、トッピングをかわいくしたり、好きなフルーツを使ったりとか。好きなポイントをつけると前向きに一日過ごせそうな気がしています」と語った。
また、「親御さんとかに早く食べなさい！って急かされて食べる朝よりも、自ら手を伸ばしてこれを食べたいというふうになる、そんな朝になったらいいなと思います」と子どもたちの気持ちに寄り添ったコメントも。
イベントでは任命式が行われ、任命の証となるオリジナル名刺が日清シスコから贈呈された。就任について「うれしくて、大好きなシリアルでみんなの朝を楽しくする役割を任せていただけることをすごく光栄に思っています」と声を弾ませ、「子どもたちがワクワクしながら、朝ごはんに手を伸ばせるように、みんながワクワクする朝になるように頑張りたいなと思いました」と意気込んだ。
【全身ショット】こっちもかわいい！印象ガラリ、ラフスタイルで登場したしなこ
「遊んで食べてシリアルハピモニ★ランド」は、シリアルの健康価値の提案や朝食の喫食機会創出を図る試食イベントで、しなこの等身大パネルも展示。30日から期間限定で、千葉・イオンモール幕張新都心、東京・有明ガーデンおよび二子玉川ライズにて順次開催される。
また、「親御さんとかに早く食べなさい！って急かされて食べる朝よりも、自ら手を伸ばしてこれを食べたいというふうになる、そんな朝になったらいいなと思います」と子どもたちの気持ちに寄り添ったコメントも。
イベントでは任命式が行われ、任命の証となるオリジナル名刺が日清シスコから贈呈された。就任について「うれしくて、大好きなシリアルでみんなの朝を楽しくする役割を任せていただけることをすごく光栄に思っています」と声を弾ませ、「子どもたちがワクワクしながら、朝ごはんに手を伸ばせるように、みんながワクワクする朝になるように頑張りたいなと思いました」と意気込んだ。