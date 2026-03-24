新幹線と在来線が同時に登場

JR東海は、今月から新CM「好きが彩る」篇を公開。同社のCMでは珍しく、新幹線と在来線が同時に登場する内容となっています。

【映像】これがJR東海の新CM「好きが彩る」篇（30秒）です

新CM「好きが彩る」篇は3月7日から名古屋地区で放映されているほか、JR東海の公式YouTubeチャンネルでも視聴が可能です。

東海3県（愛知県、岐阜県、三重県）の居住者を対象に、推し活や旅行などで鉄道を利用した移動を楽しみたいと思ってもらえるように制作したそうです。

三重県の出身の宮崎優さんが出演し、楽曲は大阪出身のバンド「Hump Back」のボーカル・林萌々子さんが書き下ろしています。

新幹線車両だけでなく、2022年に導入された特急「ひだ」「南紀」用の新型ハイブリッド気動車HC85系が登場。また、2025年から開始された浜名湖サイクリングに向かう様子も再現されています。

この新CMに対し、JR東海の公式YouTubeチャンネルのコメント欄には「今までのCM構成と違って結構カジュアルですね」「いい意味でJR東海らしくないかも」「本当に方向性が変わってきたな」「さわやかなCMで良いね」などといった声が寄せられています。