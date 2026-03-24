優勝後のバス車内がまるで宴会場！大熱唱した曲は？ ホテルでレジェンドへ直オファー「W杯もよろしくお願いします！」【なでしこジャパン】
日本サッカー協会の公式YouTubeチャンネルが、女子アジアカップに臨んだなでしこジャパンに密着した『Team Cam』の最新回をアップ。普段は見られないピッチ外でのシーンを公開した。
ニルス・ニールセン監督が率いるチームは、アジアカップのグループステージを３戦全勝で突破。続く準々決勝ではフィリピンを７−０、準決勝では韓国を４−１、決勝ではオーストラリアを１−０で撃破し、２大会ぶり３度目のアジア制覇を成し遂げた。
大会を通じて、29得点１失点。圧倒的な強さを見せつけたなでしこジャパンは、団結力がピカイチだ。それは決勝後のバス車内でも垣間見えた。
選手たちは湘南乃風の『純恋歌』、かりゆし58の『オワリはじまり』、ケツメイシの『仲間』を大熱唱。まるで宴会場のようになり、大盛り上がりだった。
また、共に戦った仲間への感謝が大きな注目を集めている。ホテルに戻って食事をとった際、高橋はなが西芳照シェフに「いつも美味しいご飯ありがとうございます。ワールドカップもよろしくお願いします！」と伝え、日本代表のユニホームを手渡したのだ。
来夏のブラジルW杯での帯同も熱望された西シェフは笑みを浮かべ、「ブラジルで優勝を目指して頑張ってください。まだ（正式な）オファーをいただいてないんで（笑）。怪我しないように頑張ってください。おめとうございます！」と返した。
長く男女の日本代表の胃袋を支えている西シェフ。彼らの存在もアジアの覇権奪回に不可欠だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】盛り上がりが半端ない！アジアカップ優勝後のバス車内
ニルス・ニールセン監督が率いるチームは、アジアカップのグループステージを３戦全勝で突破。続く準々決勝ではフィリピンを７−０、準決勝では韓国を４−１、決勝ではオーストラリアを１−０で撃破し、２大会ぶり３度目のアジア制覇を成し遂げた。
選手たちは湘南乃風の『純恋歌』、かりゆし58の『オワリはじまり』、ケツメイシの『仲間』を大熱唱。まるで宴会場のようになり、大盛り上がりだった。
また、共に戦った仲間への感謝が大きな注目を集めている。ホテルに戻って食事をとった際、高橋はなが西芳照シェフに「いつも美味しいご飯ありがとうございます。ワールドカップもよろしくお願いします！」と伝え、日本代表のユニホームを手渡したのだ。
来夏のブラジルW杯での帯同も熱望された西シェフは笑みを浮かべ、「ブラジルで優勝を目指して頑張ってください。まだ（正式な）オファーをいただいてないんで（笑）。怪我しないように頑張ってください。おめとうございます！」と返した。
長く男女の日本代表の胃袋を支えている西シェフ。彼らの存在もアジアの覇権奪回に不可欠だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】盛り上がりが半端ない！アジアカップ優勝後のバス車内