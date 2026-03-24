全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・西麻布のラーメン店『博多麺房 赤のれん 西麻布本店』です。

実力は本物！ 半世紀近く続く博多豚骨の草分け

「昔は飲んだ〆によく行ったっけ」。そう懐かしむ読者も多いのでは？

創業は昭和53年と東京における博多豚骨の草分けだ。厨房の奥にある五右衛門釜でグラグラ煮込まれているのが、旨みがよく出るゲンコツやアバラ骨。

深いコクはあるのにサラリとしていて、舌にスッと沁み入るような素直なスープだ。これも素材を水に浸して血抜きをし、さらに下茹でしてアクを取ってと丁寧な下処理があればこそ。

らぁめん900円

『博多麺房 赤のれん 西麻布本店』らぁめん 900円 麺のコシに映えるメンマの歯応え、味の染みたチャーシュー、爽やかさを生む青ねぎとすべてがバランス良く調和

そこに浮かぶ特注の麺はカンスイを抑えた極細平打ち。豚骨ではちょっと珍しいこの形状が雑味のないスープとすこぶる合う上に、パツンと心地良い歯切れから鼻を抜ける小麦の香りも頼もしい。

やはり半世紀近くも続けて来た実力は本物だ。令和の今になっても全く色褪せていないこの味に、久しぶりに会いに行こう。

『博多麺房 赤のれん 西麻布本店』

西麻布『博多麺房 赤のれん西麻布本店』

［店名］『博多麺房 赤のれん 西麻布本店』

［住所］東京都港区西麻布3-21-24 第五中岡ビル1階

［電話］03-3408-4775

［営業時間］11時〜翌5時

［休日］日

［交通］地下鉄日比谷線ほか六本木駅1C出口から徒歩8分

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ツルっとした皮に餡がぎゅっとつまった「水餃子」の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】煮卵、高菜、チャーシューと盛りだくさん つまみも揃う（7枚）