左ハムストリングの肉離れと診断された谷口。（C）SOCCER DIGEST

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　川崎フロンターレは３月24日、谷口栄斗の負傷状況を発表した。

　26歳のDFは、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）の開幕から５試合すべてにフル出場していたが、今月18日の東京ヴェルディ戦（２−０）で負傷。58分に左ハムストリング辺りを気にする素振りを見せ、ピッチに座り込むと、メディカルスタッフのチェックを経て、三浦颯太と交代した。
 
　クラブの公式サイトによると、谷口は左ハムストリングの肉離れと診断。加療期間は公表されていない。

　現在６位の川崎は、佐々木旭と大関友翔も怪我で離脱しており、負傷者が続出している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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