ダスキンが運営するミスタードーナツは、3月25日から、どらやきをモチーフにしたドーナツ2種と毎年人気のポン・デ・宇治抹茶生地を使用した3種が登場する「宇治抹茶ドーナツシリーズ」全5種を期間限定で発売する。

今回発売する「宇治抹茶ドーナツシリーズ」は祇園辻利の宇治抹茶を使用し、抹茶の味わいはもちろん、食感にもこだわった生地や和素材との組み合わせで楽しめる商品展開となっている。

今回初登場となる「ドら抹茶」生地はどらやきをモチーフにしたドーナツで、新食感となるふわむち食感が特長。宇治抹茶の特長である、香り、色、苦み、旨みも感じながら、新しいふわむち食感を楽しめる。

また、つぶあんや栗あん、宇治抹茶ホイップ、キャンディングアーモンドなどの相性の良い素材をサンドすることで、ひとくちほおばった時に様々な食感や味わいを楽しめる商品になっている。

毎年好評のポン・デ・リング生地に祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだ「ポン・デ・宇治抹茶生地」を使用した3種も新しくなって登場する。今年は宇治抹茶との相性を追求し、宇治抹茶の味わいを楽しめる、よりやわらかいポン・デ・宇治抹茶生地に仕上げた。宇治抹茶チョコやとろりとした宇治抹茶わらびもち、ザクザクとした宇治抹茶クランチなどのトッピングと、生地の食感の組み合わせを楽しめる商品ラインアップになっている。ぜひ期待してほしいという。



「ドら抹茶 つぶあん華ホイップ」

「ドら抹茶 つぶあん華ホイップ」は、祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだふわむち食感のドーナツ生地とサンドした北海道あずきあん、贅沢に絞った宇治抹茶ホイップを黒みつのアクセントとともにほおばる一品になっている。



「ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ」

「ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ」は、祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだふわむち食感のドーナツ生地に宇治抹茶チョコをコーティングし栗あんと宇治抹茶ホイップをサンドした。仕上げにキャンディングアーモンドをトッピングしている。生地のふわむち食感に、キャンディングアーモンドのカリっとした食感がアクセントになっている。



「ポン・デ・ダブル宇治抹茶」

「ポン・デ・ダブル宇治抹茶」は、祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだもちもち食感のポン・デ・リング生地に宇治抹茶チョコをコーティングした。生地とチョコ、ダブルの抹茶で抹茶好きにはたまらない一品になっている。



「ポン・デ・ザク宇治抹茶ミルク風」

「ポン・デ・ザク宇治抹茶ミルク風」は、祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだもちもち食感のポン・デ・リング生地にホワイトチョコをコーティングし、宇治抹茶クランチをトッピングした。抹茶ミルクのような味わいと宇治抹茶クランチのザクザク食感を楽しめる一品になっている。



「ポン・デ・宇治抹茶 あずき抹茶わらびもち」

「ポン・デ・宇治抹茶 あずき抹茶わらびもち」は、祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだもちもち食感のポン・デ・リング生地に北海道あずきあんととろりとした宇治抹茶わらびもちをサンドし、宇治抹茶チョコをコーティングした。和素材のおいしさが重なり合った一品に仕上げている。

［小売価格］

ドら抹茶 つぶあん華ホイップ：テイクアウト 334円／イートイン 341円

ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ：テイクアウト 345円／イートイン 352円

ポン・デ・ダブル宇治抹茶：テイクアウト 237円／イートイン 242円

ポン・デ・ザク宇治抹茶ミルク風：テイクアウト 259円／イートイン 264円

ポン・デ・宇治抹茶 あずき抹茶わらびもち：テイクアウト 270円／イートイン 275円

（すべて税込）

［発売日］3月25日（水）

ミスタードーナツ＝https://www.misterdonut.jp