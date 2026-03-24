

「インセント 薬用育毛トニック プレミアムクール アイスミントの香り 190gペアパック」

アース製薬は、男性用育毛剤「インセント」シリーズから、数量限定品「インセント 薬用育毛トニック プレミアムクール アイスミントの香り 190gペアパック」を、3月23日から発売した。

近年、気温の上昇に伴い、ヘアケア製品においても「爽快感」や「すっきり感」といった感覚的な価値が強く求められる傾向にある。同社調査によると、育毛トニック市場の販売指数は気温が上昇する5月から8月にかけて高まる傾向があり、消費者はこの時期、効果効能に加えて「使用時の爽快感」を重視して製品を選定されていることが分かっている。そこで、男性用シャンプーなどでも親しまれている「アイスミント」の香りを採用し、暑い季節にぴったりな、突き抜けるような冷涼感を感じてもらえる製品を限定発売する。同製品は、これからの季節に頭皮のベタつきや暑さを気にする消費者へ、爽やかな頭皮ケア習慣を提案する。

同製品は、既存の「無香料プレミアムクール」と比較して、冷感効果が増強されている。機能性香料（HOTACT VBE）を配合することで、つけたての突き抜けるような爽快感だけでなく、その冷涼感が長く続くように設計されている。

有効成分として生薬エキス（ショウキョウ、センブリ）を配合している。生薬のチカラが血行を促進し、毛根を活性化させることで、抜け毛を予防し、育毛を促す。

広角ジェットスプレーを採用しており、液だれしにくく、有効成分が頭皮にとどまり、「じわっ」と角質まで浸透する。

着色料、パラベン、シリコンを使用していない無添加処方になっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月23日（月）

アース製薬＝https://corp.earth.jp