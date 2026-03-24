◇オープン戦 ドジャース7―7エンゼルス（2026年3月23日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が23日（日本時間24日）、本拠でのエンゼルス戦に先発。初回は1死も取ることができず、4四死球4失点で降板した。2回からオープン戦特別ルールで再び、マウンドに上がったが、四死球を連発し2回0/3を無安打ながら8四死球の大乱調で5失点。防御率は15.58となった。デーブ・ロバーツ監督（53）は不安定さを露呈した右腕の起用について、従来と変わらない方針を示した。

初回、先頭のネトに死球を与えると、次打者・トラウトは二塁手の野選で出塁させ、無死一、二塁とピンチを広げた。3番・シャヌエルにはフルカウントから四球で満塁とすると、4番・ソレア、5番・モンカダに連続の押し出し四球を与え、無安打で先制点を含む2点を失った。

2点を失い、なおも無死満塁の場面で指揮官はベンチを飛び出し、マウンド上で佐々木とハグ。1度目の交代を告げた。オープン戦特別ルールで2回から再び、マウンドへと送り出したが、制球は相変わらず定まらなかった。初回から4回まで全ての回で先頭打者を四死球で出塁させ、4回無死一塁とした時点で2度目の交代を告げた。

すでに30日（同31日）の開幕4戦目、ガーディアンズ戦での先発を明言しているロバーツ監督。「ただ、言っている通り、彼はシーズン4試合目で先発する。だから、しっかり打者に向かっていかなければならない」と変わらない期待感を口にした。

大乱調を目の当たりにした。だが指揮官の起用に対する芯はブレない。起用に関する迷いを質問され「彼はこれからも起用する」と断言。「今の段階で他の選択肢を考えることは、建設的ではないと思っている」とあくまでも先発の一角として考えていく意思を示した。

昨季は5月13日に右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入り。約4カ月間の長期離脱を余儀なくされた。復帰後はリリーフとしてレギュラーシーズンは10試合で1勝1敗、防御率4・46、ポストシーズン（PS）では“守護神”として9試合に登板し、3セーブ、防御率0・84の好成績でチームのワールドシリーズ（WS）連覇に貢献した。

リリーフへの配置転換、マイナーでの再調整などいくつかの選択肢があるが「できる限りサポートして、ある程度の猶予を与える」と今後も先発として考えていく。「スプリングトレーニングやオープン戦だけで全てを評価することはできない。ただ、内容が良くなかったのは事実だ。求められるレベルはもっと高い。それは本人も分かっているし、我々も分かっている。あとは本番でどうなるかだ」と言う。

「昨年終盤にはブルペンで重要な場面を任されて、シーズンを良い形で終えた部分もある。その後のオフで、先発としての準備もしっかりやってきた。ただ、春に入ってからリズムをつかめていない。

そこに不安定さがある。それは残念なことではあるが、これがメジャーリーグの世界だ。最終的には結果がすべて。自分で解決して、パフォーマンスを出さなければならない」。信頼感は揺らがない。指揮官はシーズン本番で、佐々木が潜在能力を存分に発揮することを信じる。