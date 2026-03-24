カルビーは、じゃがいもの味わいと独自の食感が楽しめる「Jagabee」から、細いウェーブカットが特長の「細ーいJagabee のりしお味」を、3月30日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、4月13日から期間限定発売する（同年7月下旬終売予定）。

「Jagabee」は、じゃがいもの味わいにこだわり、素材そのまま、皮つきじゃがいもを使用し、独自のカリッサクッホクッとした食感が心地よいスナックになっている。2006年に発売した人気ブランドで、「うすしお味」や「バターしょうゆ味」、食塩不使用の「プレーン」などの定番品のほか、多様なカットのバリエーションやいろいろなフレーバーを展開。じゃがいもの新たなおいしさの探究と魅力を提案している。

2023年から「Jagabee」では、じゃがいもの多様なおいしさを楽しんでもらいたいという想いから、年に1回しか出会えない「味わい×カット」を組み合わせた期間限定の「Jagabee」として、季節ごとのじゃがいものおいしさを展開している。

「細ーいJagabee のりしお味」は軽やかな食感でリズミカルに食べ進められる“細〜いカット”の期間限定「Jagabee」。2023年の初登場から4回目の発売となる今回は、香ばしい味わいの焼きのりと、香り豊かな青のりの2種類の「のり」を使用した。それぞれの「のり」と、後を引く塩味が、細いカットにマッチする絶妙なバランスに仕上げした。カリッサクッの心はずむ軽やかな食感でつい次の1本を手にとってしまうようなおいしさが楽しめる。

商品特長は、焼きのりと青のりの2種類を使用し、香り豊かな「のりしお味」に仕上げた。心はずむ春の季節にぴったりな軽やかな食感と、「のり」の風味が相性抜群になっている。ついつい手が止まらなくなるおいしさを楽しめる。

パッケージは、「細さ」を際立たせたスティックを躍動させることで、定番商品との違いがひと目で分かり、軽やかでリズミカルな食感を想起させるスタイリッシュなデザインに仕上げた。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

コンビニエンスストア先行：3月30日（月）

コンビニエンスストア以外：4月13日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp