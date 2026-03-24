テレビ朝日の仁科健吾アナウンサー（30）が、23日放送のABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に出演。自身の資産運用について語った。

同番組内で、投資に関する自著をPRした元TBSアナの国山ハセン氏から「やってる？」と聞かれ、仁科アナは「僕は新入社員の頃からやってます」と即答。国山氏は「うわ！じゃあ結構溜まってるじゃん」と驚き、「貯金はいくらあるの？1年目から頑張って貯金をしてるんでしょ？」と質問した。

少額投資非課税制度「NISA」を活用しながら、将来のために貯蓄しつつ、趣味の海外旅行に使っていることを明かした仁科アナに、国山氏は「いくら（投資に）回してました？俺、だいたい分かるよ」とニヤリ。仁科アナの「そんなの言わないですけど、まあ1割ぐらいは」との答えに、「じゃあ3万ぐらいやってたんだ」と予想した。

仁科アナは「額は言わないですけど、そのぐらいかもしれない」とはぐらかしつつ、「何に幸せを感じるかっていうのにお金を払いたい。だから旅行とかには凄いお金を使っちゃう」といい、「キャッシュはそんなにない」と打ち明けた。

しかし「誰と行くの？旅行」と聞かれ「彼女と」と答えた仁科アナに、国山氏は「じゃあ、自分の幸せが明確にあるんだね」と納得。仁科アナは「だから僕、バケットリストっていうんですか、死ぬまでにやりたいことっていうのを全部書いてます」と明かした。

「で、1個1個潰していってます」と続けたが、「でもこれ100個全部潰しちゃったら、“あれ？これ死ななきゃいけないのかな？”って思っちゃうんで、足してます」と語っていた。