◇第98回選抜高校野球大会第6日 2回戦 中京大中京 9―4（延長10回タイブレーク） 帝京（2026年3月24日 甲子園）

中京大中京（愛知）が2回戦で延長10回の末に帝京（東京）を9―4で破り、5年ぶりとなる8強に一番乗りを果たした。1931年（昭6）の第8回大会に初出場以来、選抜で歴代1位を更新する通算60勝目をマークした。

序盤から打線が活発で、3回1死満塁から4番・荻田翔惺（3年）が外角低めの変化球をすくい上げて先制の左前適時打。4回に2死二塁から9番・森風馬（3年）の右翼線へ落とす適時二塁打で2点目を挙げると、5回には荻田が高め直球を左翼席まで運ぶ2ランを放り込んで4―0とリードを広げた。

しかし、4回まで帝京打線を1安打に抑えていた先発のエース安藤歩叶（3年）が5回につかまった。単打2本と四球で無死満塁とされ、犠飛で1点を失うと、さらに2点適時二塁打と犠飛で一挙4失点。追いつかれてマウンドを降りた。

打線は相手2番手の岡田武大（3年）を攻めあぐねたものの、5回途中から登板の2番手左腕・太田匠哉（3年）は7〜9回に5者連続三振を奪うなど帝京打線を封じた。タイブレークの延長10回は相手野選で無死満塁とし、1番・田中大晴（3年）が三遊間を破るこの日4安打目の適時打で勝ち越し。さらに2番・半田直暉（2年）が左中間を破る走者一掃の3点二塁打、6番・渡辺竜源（3年）の右犠飛でこの回一挙5得点を挙げ、試合を決めた。