◇第98回選抜高校野球大会第6日 2回戦 帝京 4―9（延長10回タイブレーク） 中京大中京（2026年3月24日 甲子園）

帝京（東京）は2回戦で中京大中京（愛知）に延長10回の末に4―9で敗れ、16年ぶりの8強入りを逃した。

先発投手の仁礼パスカルジュニア（3年）が3回に4連打を浴びて先制を許し、4回にも失点。5回には2番手・岡田武大（3年）が相手4番・荻田翔惺（3年）に左翼スタンドへ2ランを放り込まれ、0―4とされた。

だが、4回まで1安打に抑え込まれていた打線が5回に爆発した。単打2本と四球で無死満塁のチャンスをつくり、主将の9番・池田大和（3年）の左犠飛でまずは1点。1死満塁から26年ドラフト候補の2番・目代龍之介（2年）が三塁線を破る2点適時二塁打を放って1点差に迫ると、3番・立石陽嵩（3年）も右犠飛を打ち上げ、一挙4得点で同点に追いついた。

しかし、相手2番手左腕の太田匠哉（3年）には抑え込まれた。岡田は6回以降、走者を再三背負いながらも粘りの投球を見せていたが、タイブレークの延長10回に守備の乱れもあって5失点。その裏の攻撃も2死満塁と攻めながら無得点に終わった。

帝京は開幕戦となった1回戦で昨夏王者の沖縄尚学と対戦。0―1の8回に一挙4得点の猛攻で4―3と逆転勝ちしていた。