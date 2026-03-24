BTS・SUGA、カムバック公演のオフSHOT公開！JIMINとのツーショットに反響も「メロすぎ」「尊い」

BTSのSUGAがカムバック公演の舞台裏を公開した。

SUGAは3月24日、自身のインスタグラムを更新し、「KEEP SWIMMING」のコメントとともに写真を投稿した。

【写真】SUGA、カムバック公演オフSHOT公開！

公開された写真は、3月21日にソウル・光化門（クァンファムン）で開催されたカムバック公演「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」のオフショットとみられる。

写真のSUGAは、白のハイネックトップスにレザージャケットを羽織ったステージ衣装を着用。ダウンジャケットを羽織ったオフ感漂う姿や、どこか退廃的で色っぽい雰囲気で見る者の視線を奪った。

また、メンバーのJIMINとの写真も公開し、ファンの注目を集めた。

投稿を見たファンからは「カッコいい…」「バブみあってかわいい」「メロすぎる」「シュチム」「尊い」といった反応が寄せられている。

（写真＝SUGA Instagram）

なお、SUGAが所属するBTSは、3月20日に新アルバム『ARIRANG』をリリースした。同アルバムは発売からわずか3日で400万枚を突破し、K-POP新記録を樹立。圧倒的な人気を証明した。

◇SUGA プロフィール

1993年3月9日生まれ。本名ミン・ユンギ。2010年に所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）が開催した「HIT IT AUDITION」で2位合格し、練習生に。2013年6月にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではリードラッパーを担当しており、BTSの一員として活躍する傍らで、高い作詞・作曲・編曲の実力を持つ音楽プロデューサーとしても人気を集めている。2023年9月に社会服務要員として兵役につき、2025年6月21日に召集解除された。