タレントの新山千春が、愛車とのドライブ姿をアップした。

２４日までにインスタグラムを更新し、「相棒と２日間で約１０００キロの旅してきました！」と報告。イカつい車のハンドルを握る姿を投稿した。

「すれ違うランクル７０のドライバーさんに原宿で（サムズアップ）をいただいて、そちらもって私も（サムズアップ）をしたり、心地良いコミュニケーションがうまれることもランクルならでは？まだ私は７０初心者ですが楽しんでいます」とドライブを満喫。「愛車の写真が溜まっていきはじめてます！！同じ車種とすれ違った時（サムズアップ）してたらきっと私です」とつづり、「＃ｌａｎｄｃｒｕｉｓｅｒ７０」と車種を添えた。

フォロワーは「素晴らしいランクルライフ」「ランクル７０ 千春さんと めっちゃ似合っててカッコいいです」「ドライブ連れてってほしいなぁ〜」とほれぼれ。

新山は今月、ＳＮＳで「娘が生まれた時から約２０年程乗り続けてきた愛車のｊｅｅｐから新しく納車したのは こちらの 再再販ランクル７０です！」と新しい愛車を披露。私生活では２０２３年１１月の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）とＳＮＳで結婚を報告。マッチングアプリで出会い「彼が１４歳年下で、まだ２０代」と明かした。