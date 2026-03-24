２２日に行われた第９８回選抜高校野球大会の初戦で左手首付近を骨折した、山梨学院の最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生（３年）が今大会中は出場しないことが２４日、決まった。

同日に行われたチーム練習後、吉田洸二監督（５６）が次戦の出場について、「常識的に試合出場は難しい。ベンチは入ると思います」と明かした。３年ぶりのセンバツＶを目指して２６日に２回戦の大垣日大戦を控えるが、投打の軸である主将を欠く緊急事態となった。

また、次戦の投手起用の構想を問われた指揮官は、「もう選べるほどもいない。菰田と檜垣がいないので」と説明。昨夏の甲子園で登板経験があり、今大会は背番号「１１」でメンバー入りしながら初戦で登板がなかった左腕・檜垣瑠輝斗（るきと）について、登板を回避させることを示唆した。

この日は打撃投手を務めたが、本来の状態ではなく「打撃投手で投げるのと試合で投げるのはまた別。この間（初戦で）甲子園を経験した３人（の投手＝渡部瑛太、竹下翔太、木田倫太朗）に頑張ってもらえたらなと。ここであんまり無理させると、夏まで影響したら良くないと思う」と説明した。