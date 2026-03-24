元NMB48メンバーでモデルの上西怜さんが、自身の姉・恵さんの誕生日をインスタグラムで祝福しています。



【写真を見る】【 上西怜 】「世界一優しくて、美人で、ちょっと変な姉」の上西恵さんの誕生日を祝福 フォロワーも呼応「すてきな姉妹愛」





怜さんが投稿したのは、グラスでビールを呷る恵さんの1ショット写真。続いて、恵さんが鍋をつついたり、厚切りトンカツのお皿を掲げたりする、食欲満点の写真を投稿。









さらに、怜さんと恵さんが並ぶ2ショット写真も複数投稿していて、仲の良さが伝わってきます。









そして動画では、座っている恵さんと、その背後でM!LKの「好きすぎて滅」に乗せて恵さんを包み込むように踊る怜さんの2ショットを投稿。楽しそうな怜さんも、照れながらも嬉しそうな恵さんも、印象的な表情を見せています。









怜さんは「今日は世界一優しくて、美人で、ちょっと変な姉のお誕生日」「おめでとう」と祝福。フォロワーからも「素敵でちょっと変なお姉ちゃん ワカルー」「すてきな姉妹愛です！」「これからも仲良く、絡み多めでお願いします！」「お姉さん嬉しいやろね」「奇跡の美人姉妹」「2人揃って会えるのが楽しみ」など、多くの反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】