【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希は２３日、ドジャースタジアムで行われたエンゼルスとのオープン戦に先発し、安打は打たれなかったものの、８四死球の大乱調で、２回０／３を投げて５失点だった。

開幕４戦目の先発に決まった佐々木だったが、不安の残るオープン戦最終登板となった。

一回、１番ネトに対し、３球連続ボールの後に死球。２番トラウトの二ゴロが野選となり、無死一、二塁に。その後、制球が定まらず、３者連続で四球を与え、一死も奪えずにマウンドを降りた。特別ルールで二回に再登板したが、またもネトに死球を与えるなど、制球に改善は見られなかった。四回の先頭打者に６個目の四球を与えたところで降板となった。

試合前のブルペンでの投球練習は問題なかったといい、「力を入れたときにコントロールしきれないところが今日はあった」と佐々木。１週間後の３０日のガーディアンズ戦に先発予定だが、制球難を改善できるか。「しっかり直せるか、直せないかに関係なく、ちゃんと向き合っていかなきゃいけないところだと思う。しっかり振り返って、自分のできることを探したい」と前を向いた。

ロバーツ監督は「彼は４戦目に先発する予定だ。彼のことは信じている。ダッグアウトでも伝えた。コーチ陣とともにサポートしていく」と話した。