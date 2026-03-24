「オープン戦、ドジャース７−７エンゼルス」（２３日、ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後、佐々木朗希投手について「今夜はストライクを投げる感覚がなかった」と語った。さらに試合中にベンチで「私はお前を信じている」とゲキを飛ばし、予定通り開幕４戦目に先発させる方針を改めて明言した。

佐々木はオープン戦最後のマウンドとなったこの日のエンゼルス戦で大乱調。初回に１死も奪えず４四死球、２個の押し出し四球を与えて降板。二回から再びマウンドに上がったが修正することができず計８四死球、５失点と結果を残すことができなかった。

試合中にはベンチの中で「私はお前を信じている。本当にそう思っている」と直接声をかけたという。すでに開幕第４戦のガーディアンズ戦に先発させることを明言していた指揮官。不安が残る最終調整となってしまったが、改めて「彼は開幕４戦目に先発する」と方針に変更がないことを明かした。

「今夜は明らかに、ストライクを投げる感覚がまったくなかった。全ての球種に手ごたえがなかったと思う」と振り返ったロバーツ監督。「打者に向かっていく姿勢をしっかり見せないといけない。カウントで後手に回ったり、カウントが深くなり、球数を増やしてしまうと、投球はどうしても苦しくなる。それがメカニクスの問題なのか、メンタルなのか、感情面なのか。そこは僕たちが整理して、彼自身がクリアにできるようにしていく必要がある」とし「彼自身もきょうの内容には失望していたが、僕はそこまで深刻にはとらえていない。彼に力があることは分かっているし、これまで大事な場面でそれを見てきた。必要な確信と自信を取り戻させること。そこに向けて私たちはサポートしていく」と語った。