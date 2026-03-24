最も身近で軽快なランクル！

2026年3月21日、トヨタのタイ法人は新型「ランドクルーザーFJ」を世界に先駆けて発売しました。



タイ仕様では、カスタマイズにも力が入っています。

新型ランドクルーザーFJは、世界中の過酷な環境で培われてきた「ランドクルーザー（以下、ランクル）」シリーズの中で、「最も身近で軽快なランクル」として位置づけられるモデルです。

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「ハイラックスチャンプ」など、ASEAN市場向け商用トラックなどで実績を持つラダーフレーム「IMVプラットフォーム」をベースに、ランクル基準で強化した本格オフローダーに仕上がっています。タイ工場で生産され、84％という高い現地調達率を誇るクルマです。

ボディサイズは全長4410mm×全幅1855mm×全高1835mmとランクルシリーズ最小で、取り回しのしやすさを重視したコンパクトな設計です。ホイールベースは2580mmに設定され、狭い林道や起伏の激しい地形でも、上位モデルをしのぐほどの機動性を発揮できます。

エクステリアデザインは、往年のランクル40系を彷彿とさせるアイコニックな造形が最大の特徴です。フロントには丸型のLEDヘッドライトが配置され、中央の「TOYOTA」文字ロゴがブランドの伝統とアイデンティティを強調しています。

短く切り詰められた前後オーバーハングによってアプローチアングルとデパーチャーアングルをしっかり確保しており、樹脂製フェンダーアーチや無塗装バンパーの採用が、道具としての実用美とカスタマイズの自由度を両立させました。

搭載エンジンは、ランクルシリーズの中核モデル「ランクル250」にも使われている信頼性の高い2.7リッター直列4気筒「2TR-FE型」ガソリンエンジンです。

最高出力163ps・最大トルク245Nmを発揮し、定評ある6速ATと組み合わさることで低回転域から粘り強い走りを実現。駆動方式はパートタイム式4WDを採用し、スタック時の脱出力を高めるリアデフロックも標準またはオプションで装備されます。

安全面では、最新の予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を搭載。歩行者や自転車を検知するプリクラッシュセーフティや、車線逸脱を警告するレーンディパーチャーアラートなどがドライバーをサポートします。

タイでの今回の発表では、4つのコンセプトカスタマイズモデルも発表されました。本格オフロード仕様の「The Meridian」、野外活動の拠点機能を重視した「The Nature Explorer」、伝統的な意匠を好む層向けの「The Legendary」、都市生活に適した「The Street Cruiser」の4種類です。

これらはカスタムショップがアクセサリーパーツを提案しやすいよう用意されたもので、タイトヨタ副社長のスパコーン・ラッタナワラハ氏は「国内カスタマイズパーツ市場の活性化につながる」と期待を語っています。

これらのカスタマイズモデルは、日本国内においても人気を集めそうです。

また、純正パッケージは3種類が設定されており、シュノーケルやアンダーガードを含む「Unbound Explorer」（3万2450バーツ）、ドライブレコーダーなど7点セットの「Urban Unique」（3万2700バーツ）、ARB製ルーフラックが付属する「Freedom Journey」（3万6400バーツ）を用意。コンセプトカスタマイズと合わせると、ランクルFJの多様な価値にアプローチできるでしょう。

タイ仕様の価格は128万9000バーツ（約630万円・2026年3月下旬現在）ですが、2026年8月31日までの導入特別価格として126万9000バーツ（約620万円）で販売されます。

外装色は新色の「スモーキーブルー」のほか、「プラチナホワイトパールマイカ」、「アッシュ」の合計3色が用意されました。

日本国内でもまもなく登場するランドクルーザーFJ。タイ仕様同様に、日本でもカスタマイズモデルや純正パッケージなどが豊富に用意されると、ランクルFJに注がれる視線は、さらに熱を帯びたものとなるでしょう。否が応にも、期待が高まります。