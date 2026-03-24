＜帰宅恐怖症？＞「なんか家に帰りたくない」アンニュイな日がある人たちの本音
仕事や用事を終えたあと、まっすぐ家に帰らず、車のなかやカフェ、コンビニで時間を潰してしまう……。そんな経験に心当たりのあるママは、意外といるのではないでしょうか。本来、家は一番落ち着ける場所のはず。それなのに「帰りたくない」と感じるのは、わがままなのでしょうか。今回は、そんなアンニュイな気持ちを吐露した投稿と、それに寄せられたママたちの声を紹介します。
『なんか家に帰りたくないんだよね。車とかで時間を潰しちゃう』
帰宅恐怖症ってやつ？帰りたくない家の状況
投稿者さんは実親や義両親と同居ではなく、子どもたちが帰ってくるのも夜なのだそうで、基本的には帰宅すると家にひとりきりだといいます。この状況に対し、同じような感覚をもつママからの声が続きました。
『ひとりが寂しいから、人の多い場所にいたいママはたまにいるよ』
『家にひとりは私も耐えられない』
家族の気配だけが漂う家で、ひとりぼっちは寂しいかもしれませんね。一方で、家族がいるからこそ帰りたくないという声もあります。
『勤務先が家から自転車で1分。帰りたくなくてノロノロ会社を出たり、家を通りすぎて50m先のコンビニに寄ったりする。家に着いたら家事と子どもの話し相手のはじまり。だから現実逃避。子どもが習い事で帰りが遅くて、ひとり時間が長い日は速攻で帰る』
『帰宅したら戦場』
『待っている人がいる方が面倒くさいから、時間を潰せるなら潰したいかも』
『家にいる方が疲れる。結局休むヒマがないよね』
家は休む場所のはずなのに、帰った瞬間からママの役割がはじまる。家のなかでくつろぎたくても、座った瞬間に「ママ！」と呼ばれてしまう……。そんな現実が、「もう少しだけ外にいたい」という気持ちにつながるのでしょう。ほんの少しでもひとりだけの時間がほしいママたちもいるようです。
それぞれの過ごし方と帰りたくない理由
寄せられたコメントには、具体的な過ごし方も多く見られました。
『車でカフェラテを飲みながらのスマホいじりは最高。家に帰ると家族がうるさい』
『なんか帰りたくないときもあるよね。大型スーパーに行って、ボーッと歩いて時間を潰して、食料品売り場に着いた頃に、晩御飯の材料を買って帰るよ。家族にも生活にも不満はなくても、帰りたくないときはある』
『今まさにカフェでスイーツを食べている』
どれも短い時間ながら、自分をリセットするための大切なひとときなのでしょう。また、実家暮らしだった頃の記憶を重ねるママもいました。
『実家にいた頃は家に帰りたくなくて、駅からいろんな所に寄り道していた』
結婚して子どもをもったママたち。環境は変わっても、「帰る前に一呼吸置きたい」という感覚は、昔から変わらないのかもしれません。また義母と同居しているママは、息が詰まる思いを吐露しました。
『同居だからね、帰りたくないよ。何年経ってもわが家という気がしない。私たちが建てた家なのに。その家に、わがもの顔で住んでいる義母……』
自分の家なのに自分の居場所がないと感じているようです。帰りたくない気持ちは、甘えではなく、心が出している正直なサインなのかもしれません。
帰りたくない＝不幸？
一方で、少し厳しい意見も寄せられています。幸せを与えてくれる家族をないがしろにしていると考えるママもいるようです。
『家って一番安らげる場所でなければならないのに』
『旦那がいて子どもがいて、何が不足なの？』
たしかに、「帰れる家があること自体が幸せ」という考え方もあるのでしょう。ただ、「幸せであること」と「常に安らげること」は、必ずしも同じではないのかもしれません。たとえ家庭に不満がなくても、疲れ切った心が一時的に家を拒むことは起こり得るのではないでしょうか。ママ業を休みたい。ただそれだけなのかもしれません。
帰りたくない日もあっていい
最終的に、ママたちが行き着いたのは、この考え方でした。
『帰りたくなるまで、帰らなくてもいいよ』
毎日きちんと家族と向き合っているからこそ、たまには距離を取りたくなる。寄り道は逃げではなく、自分を保つための調整なのかもしれません。
「家に帰りたくない」と感じたとき、自分を責める必要はないのでしょう。その気持ちの奥には、疲れや寂しさ、ママという役割から少し離れたいという正直な心があるのでしょう。ほんの少し寄り道をして、自分を取り戻してから家に帰る。それもまた、日々を続けるための大切な選択なのではないでしょうか。家事に子育てに忙しいママだからこそ、ひとりの時間が必要なのかもしれません。