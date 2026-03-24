3人合わせて82勝！ 畑岡奈紗が米ツアーのレジェンド達と記念写真 「私ももっと勝てるように頑張ります」
畑岡奈紗が自身のインスタグラムを更新。初めに英語で「フォーティネット・ファウンダースカップ」の開催に感謝すると、「米国女子ツアーは1950年に設立されました。13人の創設者の皆さんに心から感謝します！」と、偉大な先人たちへ敬意を表した。
【写真】レジェンド達に囲まれて、超レアな4ショット
続いて日本語で、1月末のツアー開幕戦以来、久し振りに米国本土に戻ってきた試合を「最終日最終ホールバーディを取って今季ベストフィニッシュの5位タイフィニッシュでした」と振り返った。そして「まだまだ上を目指して頑張ります！」と、さらに上位を目指す心意気も記していた。投稿では試合中に撮影した5枚の写真が公開されたが、「3枚目の写真は3人のレジェンド達と」という貴重な1枚だ。写真左から米ツアー33勝（うちメジャー1勝）、日本ツアーでも3勝を挙げているベス・ダニエル、米ツアー31勝（うちメジャー7勝）のジュリ・インクスター、米ツアー18勝（うちメジャー4勝）のメグ・マローン（共に米国）だ。「全員世界ゴルフ殿堂入りされていて、3人合わせて82勝」「私ももっと勝てるように頑張ります」と、ここでも偉大なツアーの先輩たちに囲まれ、大いに刺激を受けた様子だった。投稿を見たファンも「トップ5入り、おめでとうございます」「決勝ラウンドの追い上げは凄かった」「素晴らしいレジェンド達とのショット 貴重ですね！」などのコメントを寄せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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