蛙亭イワクラ、“元カレ”オズワルド伊藤に感謝 カーネーション吉田とともに伊藤の“才能”を絶賛
お笑いコンビ・蛙亭のイワクラ（35）と、カーネーションの吉田結衣（37）が、23日深夜放送のTOKYO FM系『TOKYO SPEAKEASY』（月〜木 深1：00）に出演。昨秋に別れた“元カレ”であるオズワルド・伊藤俊介に感謝した。
【写真】こんな時代も…「本当お似合い」「和む〜」伊藤＆イワクラの恋人感あふれる2ショット
番組中盤、吉田が「イワクラちゃんさ、ピュアな宮崎県人やん。大阪でちょっとやって今東京やん。東京楽しい？楽しめてる？」と問うと、イワクラは「めっちゃ楽しいです」と即答。そして、東京に出てきた際のルームシェアの話題になり、「本当に伊藤くんが、すごく友達を紹介してくれたんです、最初に。吉本以外の芸人。納言の幸さんとか、本当は半年先輩だけど、『幸も同期としてもうしゃべってるから』とか言って勝手にタメ口でしゃべって。ラランドのサーヤさんも家に遊びに来てくれたりとかして」と、伊藤の仲介でさまざまな芸人と出会えたことを告白。
さらにヒコロヒーとの秘話を明かし、「最初上京してきて、下にヤバい人が住んでて。下から『死ね死ね死ね』って言われたりして、怖くて。渚さんの家に逃げたりして。困っていたときに『ヒコさんに言おうか』って、ヒコロヒーさんに連絡してくれて。ヒコロヒーさんと一緒に住ませてもらえるってなってたくらい。しゃべったこともないぐらいなのに、『いいで』とか言って」と、仲を取り持ってくれたことを明かした。
結局その後、「伊藤君とママタルト大鶴肥満と、森本サイダーと住む企画みたいなのがあって、住むことになったんです」と、ヒコロヒーとの同居はなくなったと説明。イワクラは「東京の楽しさって、吉本以外の事務所の芸人の人と会えるのが楽しすぎて。友達がいっぱいできました」と言い、「伊藤君が仲いいので、みんな紹介してくれました」と伊藤の“働き”を伝えた。
すると、吉田も「伊藤はさ、すごいよな、そこの才能は。人を懐に入れる才能」と感心すると、イワクラも「すごいです」と同意。吉田が「伊藤を介して仲良くなる人とかめっちゃ多いもんな」と自身もイワクラ同様の経験をしたことを明かすと、イワクラも「それでだいぶ友達増えて、ありがたかったです」と感謝した。
【写真】こんな時代も…「本当お似合い」「和む〜」伊藤＆イワクラの恋人感あふれる2ショット
番組中盤、吉田が「イワクラちゃんさ、ピュアな宮崎県人やん。大阪でちょっとやって今東京やん。東京楽しい？楽しめてる？」と問うと、イワクラは「めっちゃ楽しいです」と即答。そして、東京に出てきた際のルームシェアの話題になり、「本当に伊藤くんが、すごく友達を紹介してくれたんです、最初に。吉本以外の芸人。納言の幸さんとか、本当は半年先輩だけど、『幸も同期としてもうしゃべってるから』とか言って勝手にタメ口でしゃべって。ラランドのサーヤさんも家に遊びに来てくれたりとかして」と、伊藤の仲介でさまざまな芸人と出会えたことを告白。
結局その後、「伊藤君とママタルト大鶴肥満と、森本サイダーと住む企画みたいなのがあって、住むことになったんです」と、ヒコロヒーとの同居はなくなったと説明。イワクラは「東京の楽しさって、吉本以外の事務所の芸人の人と会えるのが楽しすぎて。友達がいっぱいできました」と言い、「伊藤君が仲いいので、みんな紹介してくれました」と伊藤の“働き”を伝えた。
すると、吉田も「伊藤はさ、すごいよな、そこの才能は。人を懐に入れる才能」と感心すると、イワクラも「すごいです」と同意。吉田が「伊藤を介して仲良くなる人とかめっちゃ多いもんな」と自身もイワクラ同様の経験をしたことを明かすと、イワクラも「それでだいぶ友達増えて、ありがたかったです」と感謝した。