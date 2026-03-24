お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（４５）、濱家隆一（４２）が２４日、都内で行われた「進研ゼミ 小学講座・高校講座」リニューアル記者発表会に出席した。

「進研ゼミ 小学講座」は「赤ペン先生」の本格的なデジタル化など、約１０年ぶりの大規模リニューアルを実施した。

２児の父であり、ともに４歳と７歳の子どもを持つ２人は「宿題やった？」と言うことも多々あるという。

濱家は「今、やらなアカンこと先にやらなアカン」「先にやることをやってからやりたいことをやる。それがちゃんとした生活を生むんや」と子どもに声をかけていることを告白。自身の学生時代を振り返りながら「自分が全くやってなかったことを、親になったら言いますね。そういう言葉ね」と苦笑した。

一方の山内は、自分自身が「勉強をやってきたタイプ」だというものの「自発的なものに任せた方がいいって最初言ってたんですけど、あまりに（勉強を）やらなさすぎて、大慌て」と頭を悩ませているそう。「こんなやらないんだ、言わないと。ちゃんとやった方がいいよって言ってますね、最近は」と子育ての近況を語った。

子どもの勉強について頭を悩ませながらも、濱家は「（勉強に）とっかかること自体がイヤだと思うことが１番ダメだと思ってる。導入部分をハードル下げて、楽しく気持ちよくできるようにっていうのは心がけてますね」と教育方針に言及。司会から「親って感じですね」とコメントされると「しっかり親してますよ」と大きくうなずいた。