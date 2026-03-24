【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 一時的な急落を挟みつつも、下値を切り上げる強い基調



先週から昨日までのまとめ

ユーロ円は「一時的な急落を挟みつつも、下値を切り上げる強い上昇基調」であったと言える。週初181円台からスタートした相場は、欧州の景気回復期待と日銀の緩和継続姿勢を背景に堅調に推移した。

3/16 - 3/18：堅調な歩み

181円台後半から着実に水準を切り上げ、183円台半ばまで到達。

3/19：魔の木曜日

高値183.80円をつけた直後、182.06円まで急落。短期的な利益確定売りや、円関連の突発的なニュースに反応した可能性があるが、終値にかけて183円台を回復する底硬さを見せた。

3/20 - 3/23：年初来高値圏への突撃

182円台をサポートに再び



テクニカル分析

レジスタンス2 185.00円 心理的節目・2026年のターゲット

レジスタンス1 184.34円 3月23日の直近高値

サポート1 183.20円 3月23日の安値・押し目ポイント

サポート2 182.06円 3月19日の急落時安値（大局の分岐点）



RSI (14) 23日の高値184.34円時点では70％近辺まで上昇し過熱感を示唆したが、その後の揉み合いにより現在は50～55付近まで低下。過熱感は中和され、再浮上のための「エネルギー充填」が完了しつつある状態だ。



MACD 23日の高値更新時に、MACDラインとシグナルラインの乖離が縮小し、ヒストグラムが減少傾向にある。ダイバージェンス（逆行現象）の兆候が見られ、上昇の勢い（モメンタム）はやや減衰している点に注意が必要である。



トレンド：1時間足レベルでは、19日の急落を除けば綺麗な上昇チャネルを描いている。21日・23日の高値更新により、ダウ理論上の上昇トレンドも継続中である。ただし、足元（24日）では183.80円付近で揉み合っており、短期的な調整局面にある。



今週のポイント：



【メインシナリオ】高値圏での保ち合い後、185円を伺う展開

想定レンジ：183.20円 ～ 184.80円



トレンドの継続性を重視。MACDの勢いは落ちているが、RSIの中立化により下値も限定的。



183.20円（S1）を割らずに推移する限り、時間経過とともに直近高値184.34円を突破し、185円の節目を目指すとみる。



【対抗シナリオ】調整の深化による182円台への逆戻り

想定レンジ：181.80円 ～ 184.00円



23日の高値（184.34円）が「ダブルトップ」の起点となるパターン。



当局による円安牽制発言や、ドル円の急落に連動した場合、（183.20円）を割り込み、19日の安値付近（182.00円近辺）まで調整が深まる可能性がある。



根拠： 181.80を明確に下抜けた場合、ストップロスを巻き込んだ投げ売りが発生するリスク。MACDがマイナス圏で拡大する展開。



今週の主な予定と結果



ユーロ圏

03/17 19:00 ZEW景況感指数 （3月） 前回 39.4 （ZEW景況感指数）

03/18 19:00 消費者物価指数（HICP・確報値） （2月） 予想 1.9% 前回 1.9% （前年比）

03/18 19:00 消費者物価指数（HICP・確報値） （2月） 予想 2.4% 前回 2.4% （コア・前年比）

03/19 19:00 建設業生産高 （1月） 前回 0.9% （前月比）

03/19 19:00 建設業生産高 （1月） 前回 -0.9% （前年比）

03/19 22:15 ECB政策金利 （3月） 予想 2.15% 前回 2.15% （ECB政策金利）

03/19 22:15 ECB政策金利 （3月） 予想 2.0% 前回 2.0% （ECB預金ファシリティ・レート）

03/19 22:15 ECB政策金利 （3月） 予想 2.4% 前回 2.4% （ECB限界貸出ファシリティ）

03/20 18:00 経常収支 （1月） 前回 146.0億ユーロ （季調済）

03/20 19:00 貿易収支 （1月） 前回 126.0億ユーロ （季調前）

03/20 19:00 貿易収支 （1月） 前回 116.0億ユーロ （季調済）



ドイツ

03/17 19:00 ZEW景況感指数 （3月） 予想 39.5 前回 58.3 （ZEW景況感指数）

03/20 16:00 生産者物価指数 （2月） 前回 -0.6% （前月比）

03/20 16:00 生産者物価指数 （2月） 前回 -3.0% （前年比）



フランス

とくになし

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