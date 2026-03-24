フジテレビの生田竜聖アナウンサー（37）が24日、自身のインスタグラムを更新。7月上旬に退社する同期・竹内友佳アナウンサー（37）の最後の生放送の裏側を伝えた。

竹内アナは22日、自身のインスタグラムで「このたび、15年間勤めてまいりましたフジテレビを7月上旬に退職することになりました」と発表。キャスターを務めている「FNN Live News days」（月〜金曜前11・30）への出演は24日がラストとなることを明かしていた。

生田アナは「今日は同期の最後の生放送でした」とつづり、最後の生放送を務めた竹内アナの様子を公開。「ニュースキャスターに憧れてアナウンサーになった竹内 すっかりかっこいいニュースキャスターになっていました 15年間、ありがとう！」とねぎらい。

「私の誇りです！」とつづった。

竹内アナとともに番組卒業となる安宅晃樹アナウンサーのツーショットもアップ。「#竹内友佳」「#安宅くんも番組卒業」「#お疲れ様でした」と添えた。

竹内アナは2011年に入社。同期は生田アナのほか、23年に退社した三田友梨佳。プライベートでは18年に2歳年上の一般男性と結婚。21年6月に第1子となる男児を出産した。