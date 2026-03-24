◇オープン戦 ドジャース7―7エンゼルス（2026年3月23日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が23日（日本時間24日）、本拠でのエンゼルス戦に先発。初回は1死も取ることができず、4四死球4失点で降板した。2回からオープン戦特別ルールで再び、マウンドに上がったが、四死球を連発し2回0/3を無安打ながら8四死球の大乱調で5失点。防御率は15.58となった。デーブ・ロバーツ監督（53）は不安定さを露呈した右腕に「今夜に関しては、ストライクゾーンに対する感覚がなかった。正直、どの球種に関しても、あまり感覚がなかったと思う」と話した。

初回、先頭のネトに死球を与えると、次打者・トラウトは二塁手の野選で出塁させ、無死一、二塁とピンチを広げた。3番・シャヌエルにはフルカウントから四球で満塁とすると、4番・ソレア、5番・モンカダに連続の押し出し四球を与え、無安打で先制点を含む2点を失った。

2点を失い、なおも無死満塁の場面で指揮官はベンチを飛び出し、マウンド上で佐々木とハグ。1度目の交代を告げた。オープン戦特別ルールで2回から再び、マウンドへと送り出したが、制球は相変わらず定まらなかった。初回から4回まで全ての回で先頭打者を四死球で出塁させ、4回無死一塁とした時点で2度目の交代を告げた。

すでに30日（同31日）の開幕4戦目、ガーディアンズ戦での先発を明言しているロバーツ監督。「ただ、言っている通り、彼はシーズン4試合目で先発する。だから、しっかり打者に向かっていかなければならない」と変わらない期待感を口にした。

登板を終え「本人は落ち込んでいた」としながらも「ただ、私は不安ではない。彼の中にあるものは分かっているし、大事な場面でそれを見てきた。だから、メカニクスと自信を整えることができればいい」と言葉に力を込める。

「まだ学びながら適応していく段階だと思っている。私は彼を信じている。本当にそう思っている。ベンチでも本人にそう伝えた。我々も引き続きサポートしていくし、良くなることを期待している」とポジティブな言葉を並べた。