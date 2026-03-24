歌手の森山良子（78）が、“顔出し”した17歳の孫娘とフロリダディズニーを満喫する様子を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】“顔出し”した17歳孫娘との動画や小木夫妻も含めた家族ショット

森山の長女・奈歩は、2006年にお笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明と結婚し、2009年には第1子となる長女・まあるさんが誕生していた。これまでInstagramで、家族との日常を発信してきた森山。孫娘・まあるさんの誕生日を祝った際の様子や、小木さんとまあるさんが仲良く歩く姿なども公開していた。

2026年3月22日の更新では、まあるさんとともにアメリカ・フロリダ州の「ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」を満喫する様子をアップ。“顔出し”したまあるさんとの自撮り動画や2ショットも披露。「来ました!!フロリダオーランドのディズニーワールド。私ちゃん（孫娘）とはオーランドで待ち合わせして。久々に会う私ちゃんの好みそうな場所を選んだら二つ返事!!春休みの楽しい日々。一日中歩き、宇宙船やロケットに乗り、地球が見えるレストランでご飯を楽しみ、ジャングルにも。ちなみに1日目は1万歩，2日目は2万歩。じゃあねー元気でね、I love youと私たちはオーランドの空港でバイバイまたねと別れ、そしてそれぞれの生活に…」と振り返った。

森山の投稿には、「可愛い私ちゃんと久しぶりに楽しく過ごせて良かったですね」「なんと可愛らしいおふたり。ステキなご家族！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）